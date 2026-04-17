ترامب: حصار موانئ إيران مستمر حتى إبرام اتفاق

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس، استمرار الحصار البحري الأميركي على الموانئ الإيرانية.

وقال ترامب، إن «الحصار البحري الذي فرضه على الموانئ الإيرانية، سيبقى سارياً وبكامل قوته فيما يتعلق بإيران فقط»، مشيراً إلى أن «مضيق هرمز مفتوح بالكامل وجاهز للعمل والعبور».

وأكد ترامب، «استمرار الحصار إلى أن تكتمل صفقتنا مع إيران بنسبة 100%»، معتبراً أن «هذه الإجراءات يجب أن تتم بسرعة كبيرة، لأن معظم النقاط تم الاتفاق عليها بالفعل».

وفي السياق، قال ترامب في مقابلة هاتفية مع وكالة «بلومبرغ» إن إيران وافقت على تعليق برنامجها النووي لأجل غير مسمى، مؤكداً أنها لن تحصل على أي أموال مجمدة من الولايات المتحدة في المقابل.

وأوضح أن الاتفاق الرامي لإنهاء الحرب «بات شبه مكتمل»، مشيراً إلى أن المحادثات بشأن اتفاق دائم ستُعقد على الأرجح خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري.

وقال الرئيس الأميركي: «لقد تم الاتفاق على معظم النقاط الرئيسة، والأمور ستسير بسرعة كبيرة».

وكشف ترامب أنه لم يقرر بعد من سيقود الوفد الأميركي للمحادثات مع المسؤولين الإيرانيين لتوقيع الاتفاق، لكنه أشار إلى إمكانية سفره إلى باكستان التي استضافت الجولة الأخيرة من المفاوضات.

وفيما يتعلق بتشكيلة الوفد، ذكر ترامب أنه يدرس إرسال نائب الرئيس جيه دي فانس، الذي قاد المناقشات مع المسؤولين الإيرانيين نهاية الأسبوع الماضي، إلى جانب صهره جاريد كوشنر، والمبعوث إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف للمشاركة في المحادثات.

ونفى الرئيس الأميركي أن يكون تعليق البرنامج النووي الإيراني مرتبطاً بمدة زمنية محددة مثل 20 عاماً، وعندما سُئل عما إذا كان البرنامج سيتوقف تماماً، أجاب ترمب: «لا توجد سنوات، التعليق غير محدود».

كما قال ترامب لوكالة «رويترز» إن بلاده ستعمل «بوتيرة متأنية» لإخراج اليورانيوم المخصب من إيران ونقله إلى الولايات المتحدة.

وفي سياق متصل، أكد ترامب أن الولايات المتحدة «ستقوم بجمع كل الغبار النووي الناتج عن قاذفاتنا من طراز (بي 2) ولن يتم تبادل أي أموال بأي شكل أو صورة أو هيئة كانت». وأضاف أن «الصفقة ليست خاضعة بأي حال من الأحوال لأي شروط تتعلق بلبنان غير أن الولايات المتحدة ستعمل بشكل منفصل مع لبنان وستتعامل مع ملف حزب الله بطريقة ملائمة». وأكد أن إسرائيل لن تقصف لبنان بعد الآن، مشدداً على أن «الولايات المتحدة حظرت عليها القيام بذلك فقد طفح الكيل».

ثم أعاد التشديد على أن الصفقة التي يجري العمل على إبرامها مع إيران «ليست مرتبطة بأي شكل من الأشكال بلبنان»، مؤكداً في الوقت ذاته «سنعمل على جعل لبنان عظيماً مرة أخرى».

إلى ذلك، أصدر سلاح البحرية الأميركي، أمس، بياناً تحذيرياً يفيد بأن حجم الخطر من الألغام في أجزاء من مضيق هرمز لم يتم تحديده بشكل كامل، وطالب طواقم السفن بضرورة النظر في تجنب المنطقة.