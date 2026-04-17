السبت 18 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الرئيس اللبناني: المفاوضات المباشرة مع إسرائيل «دقيقة ومفصلية»

مبنى مدمر في مدينة النبطية جنوب لبنان (أ ف ب)
18 ابريل 2026 00:55

بيروت (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
مستوطنون يهاجمون سيارات ومنازل فلسطينية في الضفة
سوريا: نسعى لاتفاق أمني جديد يضمن انسحاب إسرائيل لخطوط 1974

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، أمس، أن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل «دقيقة ومفصلية» وأن المسؤولية الوطنية يجب أن تكون واحدة في المرحلة المقبلة.
وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان لها إن عون شدد خلال استقباله وفداً من نواب بيروت على أن هدف الدولة اللبنانية من المفاوضات هو تثبيت إيقاف إطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الجنوبية المحتلة، واستعادة الأسرى، والبت في الخلافات الحاصلة بين لبنان وإسرائيل على عدد من النقاط الحدودية.
واعتبر أن «مقاربة مرحلة ما بعد إيقاف إطلاق النار تتطلب وحدة في المواقف الوطنية، وتضامناً سياسياً جامعاً مع الدولة، بحيث لا تضعف قدرة الفريق اللبناني على تحقيق ما هدفت إليه المفاوضات، لا سيما لجهة تثبيت وقف إطلاق النار الذي يعتبر المدخل للمضي في المفاوضات».
أمنياً، شنّت طائرة مسيَّرة إسرائيلية، مساء أمس، غارةً استهدفت دراجة نارية في بلدة «كونين» في جنوب لبنان، أسفرت عن مقتل سائقها.
ونفّذ الجيش الإسرائيلي عمليات تفجير في بلدتي «الطيبة» و«دير سريان» في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.
وكانت المدفعية الإسرائيلية قد قصفت صباح أمس، بلدة «الخيام» في جنوب لبنان، حيث سُجّل سقوط 5 قذائف على البلدة.

آخر الأخبار
دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب: حصار موانئ إيران مستمر حتى إبرام اتفاق
18 ابريل 2026
مبنى تعرض لغارة روسية بطائرة مسيرة في زابوروجيا (رويترز)
الأخبار العالمية
أوكرانيا: مستعدون للمشاركة بأي حوار لإنهاء الحرب
18 ابريل 2026
مبنى مدمر في مدينة النبطية جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني: المفاوضات المباشرة مع إسرائيل «دقيقة ومفصلية»
18 ابريل 2026
محال تجارية محترقة جراء المعارك التي دارت في وقت سابق في الخرطوم (أ ف ب)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: ممارسات «الإخوان» في السودان تطيل أمد الحرب
18 ابريل 2026
سيارتان أحرقهما مستوطنون في الضفة الغربية - أرشيفية
الأخبار العالمية
مستوطنون يهاجمون سيارات ومنازل فلسطينية في الضفة
18 ابريل 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©