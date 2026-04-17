الرئيس اللبناني: المفاوضات المباشرة مع إسرائيل «دقيقة ومفصلية»

بيروت (الاتحاد)

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، أمس، أن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل «دقيقة ومفصلية» وأن المسؤولية الوطنية يجب أن تكون واحدة في المرحلة المقبلة.

وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان لها إن عون شدد خلال استقباله وفداً من نواب بيروت على أن هدف الدولة اللبنانية من المفاوضات هو تثبيت إيقاف إطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الجنوبية المحتلة، واستعادة الأسرى، والبت في الخلافات الحاصلة بين لبنان وإسرائيل على عدد من النقاط الحدودية.

واعتبر أن «مقاربة مرحلة ما بعد إيقاف إطلاق النار تتطلب وحدة في المواقف الوطنية، وتضامناً سياسياً جامعاً مع الدولة، بحيث لا تضعف قدرة الفريق اللبناني على تحقيق ما هدفت إليه المفاوضات، لا سيما لجهة تثبيت وقف إطلاق النار الذي يعتبر المدخل للمضي في المفاوضات».

أمنياً، شنّت طائرة مسيَّرة إسرائيلية، مساء أمس، غارةً استهدفت دراجة نارية في بلدة «كونين» في جنوب لبنان، أسفرت عن مقتل سائقها.

ونفّذ الجيش الإسرائيلي عمليات تفجير في بلدتي «الطيبة» و«دير سريان» في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وكانت المدفعية الإسرائيلية قد قصفت صباح أمس، بلدة «الخيام» في جنوب لبنان، حيث سُجّل سقوط 5 قذائف على البلدة.