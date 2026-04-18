أبرز الأخبار
كوريا والاتحاد الأوروبي يتفقان على إقامة شراكة اقتصادية استراتيجية

18 ابريل 2026 11:09

أعلنت وزارة التجارة الكورية، أن كوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي اتفقا أمس الجمعة على إقامة شراكة اقتصادية استراتيجية لتوسيع العلاقات الثنائية في مجالي التجارة والأمن الاقتصادي، وسط حالة متزايدة من عدم اليقين العالمي.

وذكرت الوزارة أن التوصل إلى هذا الاتفاق تم خلال الحوار الاستراتيجي الافتتاحي من الجيل التالي بين كوريا والاتحاد الأوروبي، الذي عقد في سيؤول بحضور وزير التجارة الكوري يو هان-كو، ومفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي ماروس سيفكوفيتش، وذلك من أجل استكشاف طرق تعاون أعمق في مجالات التجارة وسلاسل التوريد والتكنولوجيا.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" عن الوزارة قولها إن كوريا والاتحاد الأوروبي نجحا خلال هذا الاجتماع، في تطوير علاقاتهما الثنائية لتصبح شراكة استراتيجية من الجيل التالي تشمل الأمن الاقتصادي وسلاسل التوريد والتكنولوجيات المتقدمة، بعد أن كانت شراكة تقليدية تركز على التجارة والتبادل التجاري.

وأوضحت الوزارة أن الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين كوريا والاتحاد الأوروبي ستكون بمثابة إطار تعاون بين الاقتصادين، مشيرة إلى أن الجانبين سيناقشان تفاصيل الإطار الجديد في المستقبل.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع التعاون في مجال المعادن الحيوية، واتفقا على تعزيز التواصل بشأن هذه القضية في ظل الاضطرابات المستمرة في سلسلة التوريد العالمية.

وأشارت الوزارة إلى أن كوريا والاتحاد الأوروبي عقدا أيضاً أمس الجمعة الاجتماع الثالث عشر للجنة اتفاقية التجارة الحرة وأقرا المسودة النهائية لاتفاقية التجارة الرقمية الثنائية، التي تهدف إلى توسيع تعاونهما في الاقتصاد الرقمي.

المصدر: وام
