ترامب يدلي بتصريحات بشأن مضيق هرمز

أدلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بتصريحات بشأن مضيق هرمز، مؤكدا أن الولايات المتحدة "تسيطر بشكل ‌كامل" على الممر المائي.

وأعلن ترامب أنه أمر قوات بلاده البحرية بتدمير أي قوارب تزرع ألغاما في المضيق.

وكتب الرئيس الأميركي، عبر منصته تروث سوشال للتواصل الاجتماعي "أمرتُ البحرية الأميركية بإطلاق النار وتدمير أي قارب، مهما كان صغيرا... يزرع ألغاما في مياه مضيق هرمز".

وأضاف "يجب ألا يكون هناك أي تردد. كما أنّ كاسحات الألغام التابعة لنا تعمل حاليا على تطهير المضيق".

وقال ترامب إن ⁠الولايات ​المتحدة "تسيطر بشكل ‌كامل" على مضيق هرمز.

وأكد أن ​الممر المائي ​سيظل "مغلقا ‌بإحكام" ⁠حتى ‌تتوصل ‌إيران إلى ⁠اتفاق مع الولايات المتحدة.