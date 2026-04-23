ترامب يدلي بتصريحات بشأن مضيق هرمز

سفن وقوارب قرب مضيق هرمز
23 ابريل 2026 18:20

أدلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بتصريحات بشأن مضيق هرمز، مؤكدا أن الولايات المتحدة "تسيطر بشكل ‌كامل" على الممر المائي.
وأعلن ترامب أنه أمر قوات بلاده البحرية بتدمير أي قوارب تزرع ألغاما في المضيق.
وكتب الرئيس الأميركي، عبر منصته تروث سوشال للتواصل الاجتماعي "أمرتُ البحرية الأميركية بإطلاق النار وتدمير أي قارب، مهما كان صغيرا... يزرع ألغاما في مياه مضيق هرمز".
وأضاف "يجب ألا يكون هناك أي تردد. كما أنّ كاسحات الألغام التابعة لنا تعمل حاليا على تطهير المضيق".
وقال ترامب إن ⁠الولايات ​المتحدة "تسيطر بشكل ‌كامل" على مضيق هرمز.
وأكد أن ​الممر المائي ​سيظل "مغلقا ‌بإحكام" ⁠حتى ‌تتوصل ‌إيران إلى ⁠اتفاق مع الولايات المتحدة.

«عموميـة لولو» تقر توزيع أرباح بـ 361.5 مليون درهم عن النصف الثاني من 2025
«عموميـة لولو» تقر توزيع أرباح بـ 361.5 مليون درهم عن النصف الثاني من 2025
الصورة الفائزة بجائزة "وورلد برس فوتو" 2025
تعرف على الصورة الفائزة بجائزة "وورلد برس فوتو" 2025
برعاية نهيان بن مبارك.. انطلاق بطولة الإمارات الـ19 للياقة البدنية لأصحاب الهمم
برعاية نهيان بن مبارك.. انطلاق بطولة الإمارات الـ19 للياقة البدنية لأصحاب الهمم
نجاح أول عملية استئصال فص رئوي بالروبوت عبر تقنية جديدة في الإمارات
نجاح أول عملية استئصال فص رئوي بالروبوت عبر تقنية جديدة في الإمارات
«الجوجيتسو» يحلق بـ4 ميداليات في اليوم الأول من «الألعاب الشاطئية» بالصين
«الجوجيتسو» يحلق بـ4 ميداليات في اليوم الأول من «الألعاب الشاطئية» بالصين
