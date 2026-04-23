فرنسا تدعو إلى مشاركة إقليمية في المفاوضات بشأن لبنان

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إن المفاوضات بشأن لبنان يجب أن تشمل "جميع دول المنطقة ذات الصلة بأمنه" من أجل تحقيق "سلام دائم".

وأكد ماكرون، إلى جانب نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس قبل قمة أوروبية غير رسمية في نيقوسيا، أن "لبنان يتعرض حاليا لضغوط شديدة للغاية، ونحن جميعا نعمل على ضمان تمديد وقف إطلاق النار".

وأضاف أن المفاوضات يجب أن "تجري في إطار مناسب، أي بين لبنان وإسرائيل بالطبع"، ولكن بمشاركة "جميع دول المنطقة ذات الصلة بأمن واستقرار لبنان على المدى الطويل".

وتابع الرئيس الفرنسي أن ذلك يهدف إلى "تهيئة الظروف اللازمة لسلام دائم يحترم سيادة لبنان ووحدة أراضيه".

كما أكد ماكرون مجددا أن فرنسا "مستعدة" لتنظيم مؤتمر لدعم الجيش اللبناني "متى ما رأت بيروت ذلك مناسبا".

تعقد إسرائيل ولبنان جولة جديدة من المحادثات المباشرة على مستوى السفراء في واشنطن الخميس، برعاية الولايات المتحدة.