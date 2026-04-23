الخميس 23 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

فرنسا تدعو إلى مشاركة إقليمية في المفاوضات بشأن لبنان

ماكرون والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس في مؤتمر صحفي
23 ابريل 2026 21:41

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إن المفاوضات بشأن لبنان يجب أن تشمل "جميع دول المنطقة ذات الصلة بأمنه" من أجل تحقيق "سلام دائم".
وأكد ماكرون، إلى جانب نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس قبل قمة أوروبية غير رسمية في نيقوسيا، أن "لبنان يتعرض حاليا لضغوط شديدة للغاية، ونحن جميعا نعمل على ضمان تمديد وقف إطلاق النار".
وأضاف أن المفاوضات يجب أن "تجري في إطار مناسب، أي بين لبنان وإسرائيل بالطبع"، ولكن بمشاركة "جميع دول المنطقة ذات الصلة بأمن واستقرار لبنان على المدى الطويل".
وتابع الرئيس الفرنسي أن ذلك يهدف إلى "تهيئة الظروف اللازمة لسلام دائم يحترم سيادة لبنان ووحدة أراضيه".
كما أكد ماكرون مجددا أن فرنسا "مستعدة" لتنظيم مؤتمر لدعم الجيش اللبناني "متى ما رأت بيروت ذلك مناسبا".
تعقد إسرائيل ولبنان جولة جديدة من المحادثات المباشرة على مستوى السفراء في واشنطن الخميس، برعاية الولايات المتحدة.

المصدر: آ ف ب
فرنسا
لبنان
مفاوضات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©