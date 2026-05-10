أوكرانيا: هجمات بالمسيرات بالرغم من وقف إطلاق النار

قال مسؤولون أوكرانيون اليوم الأحد إن غارات روسية بطائرات مسيرة ونحو 150 اشتباكاً وقعت خلال ​الساعات الأربع والعشرين الماضية، بالرغم من وقف لإطلاق النار بين كييف وموسكو.

قال حاكم منطقة زابوريجيا صباح اليوم إن شخصا لقي حتفه ‌وثلاثة أصيبوا في غارات روسية على المنطقة ‌الواقعة بجنوب شرق أوكرانيا.

وفي خاركيف بشمال شرق البلاد، قال حاكم المنطقة أوليه سينيهوبوف إن ثمانية أشخاص، ​أصيبوا في هجمات بطائرات مسيرة على عاصمة المنطقة وأحياء سكنية مجاورة.

وذكر حاكم منطقة خيرسون جنوب البلاد أن سبعة، أصيبوا جراء هجمات روسية بطائرات مسيرة ونيران المدفعية ‌منذ صباح أمس السبت.

وفي تقرير أصدرته في الصباح، قالت هيئة ​الأركان العامة الأوكرانية إن 147 اشتباكا وقعت على جبهة القتال.



