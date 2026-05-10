الأحد 10 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

رئيس وزراء قطر يبحث مع باكستان جهود الوساطة لخفض التصعيد

رئيس وزراء قطر يبحث مع باكستان جهود الوساطة لخفض التصعيد
10 مايو 2026 18:37

أجرى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في قطر، اتصالا هاتفيا، مع محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) أنه "جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، وجهود الوساطة الباكستانية الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

أخبار ذات صلة
ماكرون: فرنسا ستظل "وسيطا" بين أذربيجان وأرمينيا
مصر وبريطانيا تبحثان جهود خفض التصعيد في المنطقة

وأعرب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، عن تقدير دولة قطر لجهود باكستان وكافة الأطراف التي اضطلعت بالوساطة والمساعي الحميدة التي أسهمت في التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وأضافت الوكالة "أكد معاليه دعم دولة قطر الكامل لجهود الوساطة الباكستانية الرامية إلى إنهاء الأزمة بالطرق السلمية"، مشددا على "ضرورة تجاوب جميع الأطراف مع هذه الجهود بما يسهم في تهيئة الظروف الملائمة للتقدم في المفاوضات وصولا لاتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة".

المصدر: وكالات
محمد بن عبد الرحمن بن جاسم
محمد شهباز شريف
وساطة
خفض التصعيد
آخر الأخبار
شعار مجلس حكماء المسلمين
الأخبار العالمية
"حكماء المسلمين": الولاء للأوطان فريضة شرعية
اليوم 17:35
رئيس وزراء قطر يبحث مع باكستان جهود الوساطة لخفض التصعيد
الأخبار العالمية
رئيس وزراء قطر يبحث مع باكستان جهود الوساطة لخفض التصعيد
اليوم 18:37
شراكة بين لجنة المواهب الرياضية وأكاديمية MST لدعم اكتشاف الناشئين
الرياضة
شراكة بين لجنة المواهب الرياضية وأكاديمية MST لدعم اكتشاف الناشئين
اليوم 17:45
حافلة تنقل بعض ركاب السفينة إلى المطار
الأخبار العالمية
بدء نزول الركاب من السفينة المنكوبة بفيروس هانتا
اليوم 17:26
«القوس والسهم» يعتمد مشاركة 15 لاعباً في الألعاب الخليجية
الرياضة
«القوس والسهم» يعتمد مشاركة 15 لاعباً في الألعاب الخليجية
اليوم 17:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©