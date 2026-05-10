الأحد 10 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أمين عام مجلس التعاون يدين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الآثمة على الإمارات والكويت

جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
10 مايو 2026 19:02

​​​أدان معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت.

وأكد معاليه، في بيان اليوم، أن النهج الإيراني الغادر يسعى بشكل ممنهج إلى زعزعة استقرار وأمن المنطقة، وتقويض الأمن الإقليمي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.

أخبار ذات صلة
الإمارات تُدين بشدة الاعتداء الإرهابي بطائرة مسيّرة على سفينة تجارية في المياه الإقليمية القطرية
الإمارات تُدين بشدة الاعتداءات الإرهابية على الكويت بطائرات مسيرة

كما أكد دعم دول المجلس الكامل لدولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت في جميع الإجراءات التي تتخذانها للحفاظ على أمنهما واستقرارهما، وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيهما.

المصدر: وام
جاسم محمد البديوي
مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الاعتداءات الإرهابية
آخر الأخبار
شعار مجلس حكماء المسلمين
الأخبار العالمية
"حكماء المسلمين": الولاء للأوطان فريضة شرعية
اليوم 17:35
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت
الأخبار العالمية
أميركا والصين تعقدان محادثات تجارية قبيل قمة ترامب وشي
اليوم 20:33
تأسيس مشروع لإنتاج السيارات الكهربائية وخلايا البطاريات بسلطنة عُمان
اقتصاد
تأسيس مشروع لإنتاج السيارات الكهربائية وخلايا البطاريات بسلطنة عُمان
اليوم 20:29
شركة الطاقة النمساوية «OMV» تستثمر 65 مليون يورو في بناء مركز ابتكار حديث
اقتصاد
شركة الطاقة النمساوية «OMV» تستثمر 65 مليون يورو في بناء مركز ابتكار حديث
اليوم 20:27
«مجلس شباب غرفة الشارقة» يناقش دور الكفاءات الوطنية في قيادة مستقبل الصناعة
اقتصاد
«مجلس شباب غرفة الشارقة» يناقش دور الكفاءات الوطنية في قيادة مستقبل الصناعة
اليوم 20:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©