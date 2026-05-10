ترامب يعلّق على ردّ إيران لإنهاء التصعيد

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، عن رفضه للرد الذي قدّمته إيران عبر الوسيط الباكستاني، على اقتراح واشنطن لإنهاء التصعيد في الشرق الأوسط.

وكتب ترامب، على منصة تروث سوشال "قرأت للتو الرد ممن يسمون ممثلي إيران. لم يعجبني، غير مقبول على الإطلاق".

وأوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن الرد الإيراني "لا يحلّ المطالب الأميركية بالتزامات مسبقة بشأن مصير برنامج إيران النووي ومخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب"، وأن طهران اقترحت تخفيف مستوى تخصيب بعض الكميات منه، ونقل ما تبقى إلى بلد ثالث. كما تضمن الرد طرحا بتعليق تخصيب اليورانيوم لما دون 20 عاما.

كما ركّزت طهران، بحسب الصحيفة، على "إنهاء القتال وإعادة فتح مضيق هرمز تدريجيا... مع رفع الولايات المتحدة حصارها عن الموانئ والسفن الإيرانية".