2000 أسرة متضررة جراء فيضانات أفغانستان

كابول (وكالات)



أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، أن الفيضانات التي شهدتها مؤخراً ولاية نانجارهار الواقعة في شرق أفغانستان، أثرت على نحو ألفي أسرة، وألحقت أضراراً بالمنازل والأراضي الزراعية والبنية التحتية الأساسية في العديد من المناطق.

وقال المنظمة في تقرير، أمس: «تم توزيع مواد إغاثية طارئة على الأسر المتضررة، بينما تواصل فرق الإغاثة الإنسانية تقييم الاحتياجات العاجلة بالمجتمعات المتضررة من الفيضانات». وأوضحت المنظمة أن العديد من السكان فقدوا منازلهم وأراضيهم الزراعية وممتلكاتهم المنزلية، بعدما ضربت الفيضانات الموسمية العارمة أجزاء من نانجارهار، ما أدى إلى تفاقم التحديات الإنسانية التي تواجهها بالفعل العائلات الأكثر ضعفاً في الولاية.