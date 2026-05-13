الأربعاء 13 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب يصل إلى بكين لإجراء محادثات مع نظيره الصيني

ترامب يصل إلى بكين لإجراء محادثات مع نظيره الصيني
13 مايو 2026 16:33

وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى العاصمة الصينية بكين، اليوم الأربعاء، لإجراء محادثات مرتقبة مع نظيره الصيني شي جين بينغ حول القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر ألا تبدأ المباحثات في القمة قبل غدٍ الخميس، حيث يعقد الرئيسان جلسة ثنائية تعقبها مأدبة رسمية.
في المقابل، نظم الجانب الصيني مراسم استقبال احتفالية مهيبة لترامب عقب هبوط الطائرة الرئاسية الأميركية «إير فورس وان» في بكين.

أخبار ذات صلة
ترامب: قضية إيران «مسألة وقت لا أكثر»
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأميركي

وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها لرئيس أميركي إلى الصين منذ زيارة ترامب نفسه خلال ولايته الأولى في نوفمبر من عام 2017.

المصدر: وكالات
الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
بكين
الصين
الولايات المتحدة
أميركا
آخر الأخبار
«الأرصاد»: طقس صحو وانخفاض في درجات الحرارة غدًا
علوم الدار
«الأرصاد»: طقس صحو وانخفاض في درجات الحرارة غدًا
اليوم 17:19
«رُوّاد» تدعم المشاريع الريادية في الشارقة بـ 1.5 مليون درهم خلال الربع الأول
اقتصاد
«رُوّاد» تدعم المشاريع الريادية في الشارقة بـ 1.5 مليون درهم خلال الربع الأول
اليوم 17:18
عبدالله بن طوق يجري جولة في سوق الذهب دبي
اقتصاد
«الاقتصاد» تتابع امتثال التجار لسياسات مواجهة غسل الأموال بقطاع الذهب
اليوم 17:12
سلطان القاسمي يشهد حفل تخريج مُجازي مجمع القرآن الكريم بالشارقة
علوم الدار
سلطان القاسمي يشهد حفل تخريج مُجازي مجمع القرآن الكريم بالشارقة
اليوم 17:07
طبيب إماراتي ينقذ لاعب كرة أوروبياً من تمزق شرياني نادر
الرياضة
طبيب إماراتي ينقذ لاعب كرة أوروبياً من تمزق شرياني نادر
اليوم 17:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©