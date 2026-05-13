ترامب يصل إلى بكين لإجراء محادثات مع نظيره الصيني

وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى العاصمة الصينية بكين، اليوم الأربعاء، لإجراء محادثات مرتقبة مع نظيره الصيني شي جين بينغ حول القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر ألا تبدأ المباحثات في القمة قبل غدٍ الخميس، حيث يعقد الرئيسان جلسة ثنائية تعقبها مأدبة رسمية.

في المقابل، نظم الجانب الصيني مراسم استقبال احتفالية مهيبة لترامب عقب هبوط الطائرة الرئاسية الأميركية «إير فورس وان» في بكين.

وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها لرئيس أميركي إلى الصين منذ زيارة ترامب نفسه خلال ولايته الأولى في نوفمبر من عام 2017.