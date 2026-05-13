النمسا.. تسارع وتيرة التحول الرقمي في القطاع القانوني

دخلت التكنولوجيا القانونية بقوة إلى مجال مهنة المحاماة، وتجاوزت المرحلة التجريبية في النمسا، وأصبح التحول الرقمي في القطاع القانوني واقعاً ملموساً يتطور بوتيرة سريعة، مدفوعاً بتقدم أدوات الذكاء الاصطناعي والأتمتة والحلول الرقمية.

وقال تقرير مؤسسة «قانون المستقبل»، حول رقمنة القطاع القانوني في النمسا، إن خريطة التكنولوجيا القانونية للعام الحالي 2026، أظهرت تطور القطاع بشكل ديناميكي مع تزايد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي القانوني، والبنية التحتية الرقمية، والحلول العملية، التي تُبسط الإجراءات الإدارية وتُخفف من عبء العمل اليومي على الفرق القانونية.

وأضاف التقرير أن عملية رقمنة القطاع القانوني لا تقتصر على استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي وحلول البحث المتطورة، وتركز بالدرجة الأولى على كيفية جعل العمليات القانونية أكثر كفاءة وتنظيماً وهيكلة، موضحا أن القيمة المضافة الأكبر تتجلى في تحسّن إدارة سير العمل، وتطبيقها في إدارة العقود، وإدارة القضايا، وتعزيز الوصول إلى العدالة، وتوقع أن تكون السنوات القادمة حاسمة بالنسبة لتطبيق التكنولوجيا القانونية في الشركات والمؤسسات ومكاتب المحاماة.