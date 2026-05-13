الأربعاء 13 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

النمسا.. تسارع وتيرة التحول الرقمي في القطاع القانوني

النمسا.. تسارع وتيرة التحول الرقمي في القطاع القانوني
13 مايو 2026 17:29

دخلت التكنولوجيا القانونية بقوة إلى مجال مهنة المحاماة، وتجاوزت المرحلة التجريبية في النمسا، وأصبح التحول الرقمي في القطاع القانوني واقعاً ملموساً يتطور بوتيرة سريعة، مدفوعاً بتقدم أدوات الذكاء الاصطناعي والأتمتة والحلول الرقمية.

وقال تقرير مؤسسة «قانون المستقبل»، حول رقمنة القطاع القانوني في النمسا، إن خريطة التكنولوجيا القانونية للعام الحالي 2026، أظهرت تطور القطاع بشكل ديناميكي مع تزايد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي القانوني، والبنية التحتية الرقمية، والحلول العملية، التي تُبسط الإجراءات الإدارية وتُخفف من عبء العمل اليومي على الفرق القانونية.

أخبار ذات صلة
برئاسة منصور بن زايد.. «الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية» يستعرض جاهزية الوزارات والجهات الاتحادية لتبني أنظمة الذكاء الاصطناعي المساعد
برئاسة عمار بن حميد.. المجلس التنفيذي يطلق برنامج عجمان للذكاء الاصطناعي

وأضاف التقرير أن عملية رقمنة القطاع القانوني لا تقتصر على استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي وحلول البحث المتطورة، وتركز بالدرجة الأولى على كيفية جعل العمليات القانونية أكثر كفاءة وتنظيماً وهيكلة، موضحا أن القيمة المضافة الأكبر تتجلى في تحسّن إدارة سير العمل، وتطبيقها في إدارة العقود، وإدارة القضايا، وتعزيز الوصول إلى العدالة، وتوقع أن تكون السنوات القادمة حاسمة بالنسبة لتطبيق التكنولوجيا القانونية في الشركات والمؤسسات ومكاتب المحاماة.

المصدر: وام
النمسا
القانون
الذكاء الاصطناعي
التحول الرقمي
آخر الأخبار
برعاية سيف بن زايد.. المعرض الدولي «آيسنار 2026» ينطلق في أبوظبي الأسبوع المقبل
علوم الدار
برعاية سيف بن زايد.. المعرض الدولي «آيسنار 2026» ينطلق في أبوظبي الأسبوع المقبل
اليوم 20:05
رئيس الدولة يستقبل ولي عهد عجمان
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل ولي عهد عجمان
اليوم 19:54
نادال يترشح لرئاسة ريال مدريد!
الرياضة
نادال يترشح لرئاسة ريال مدريد!
اليوم 19:51
مالاجو يتقدم سباق المرشحين لرئاسة الاتحاد الإيطالي
الرياضة
مالاجو يتقدم سباق المرشحين لرئاسة الاتحاد الإيطالي
اليوم 19:47
مبابي في ورطة سياسية بعد انتقادات بارديلا وحزب التجمع
الرياضة
مبابي في ورطة سياسية بعد انتقادات بارديلا وحزب التجمع
اليوم 19:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©