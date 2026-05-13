سلوفاكيا تغلق حدودها مع أوكرانيا

أغلقت سلوفاكيا حدودها مع أوكرانيا لمدة ساعتين لأسباب أمنية، بعد قصف روسي مكثف لمدينة أوجغورود الأوكرانية الحدودية.

وأعلنت شرطة الحدود عبر بيان على موقع فيسبوك أنه تم إغلاق الحدود في الساعة الثالثة بعد الظهر، ثم إعادة فتحها بعد ساعتين بطلب من كييف.

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة الجمارك أنه «لأسباب أمنية، تم إغلاق جميع المعابر الحدودية مع أوكرانيا حتى إشعار آخر»، وذلك في بيان أرسلته إلى وسائل الإعلام.

جاء هذا القرار فيما تعرضت مدينة أوجغورود إلى أكبر هجوم جوي روسي منذ بداية الأزمة، مع الإبلاغ عن عدة طائرات مسيّرة وانفجارات في المدينة.

وفي المجر، أدانت وزيرة الخارجية أنيتا أوربان بشدة الهجمات الروسية في منطقة ترانسكارباتيا الأوكرانية، حيث تعيش أقلية مجرية كبيرة، وذلك في مقطع فيديو نُشر على موقع فيسبوك.

وأضافت الوزيرة: «نحن على علم بخمس غارات بطائرات مسيّرة»، مضيفة أنها تأمل «ألا يكون أحد قد أصيب».