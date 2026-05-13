الأربعاء 13 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

سلوفاكيا تغلق حدودها مع أوكرانيا

سلوفاكيا تغلق حدودها مع أوكرانيا
13 مايو 2026 21:41

أغلقت سلوفاكيا حدودها مع أوكرانيا لمدة ساعتين لأسباب أمنية، بعد قصف روسي مكثف لمدينة أوجغورود الأوكرانية الحدودية.

وأعلنت شرطة الحدود عبر بيان على موقع فيسبوك أنه تم إغلاق الحدود في الساعة الثالثة بعد الظهر، ثم إعادة فتحها بعد ساعتين بطلب من كييف.

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة الجمارك أنه «لأسباب أمنية، تم إغلاق جميع المعابر الحدودية مع أوكرانيا حتى إشعار آخر»، وذلك في بيان أرسلته إلى وسائل الإعلام.

أخبار ذات صلة
الرئيس الروسي يعلن نجاح اختبار صاروخ باليستي مداه يتجاوز 35 ألف كم
الكرملين: منفتحون على التفاوض بشأن أوكرانيا

جاء هذا القرار فيما تعرضت مدينة أوجغورود إلى أكبر هجوم جوي روسي منذ بداية الأزمة، مع الإبلاغ عن عدة طائرات مسيّرة وانفجارات في المدينة.

وفي المجر، أدانت وزيرة الخارجية أنيتا أوربان بشدة الهجمات الروسية في منطقة ترانسكارباتيا الأوكرانية، حيث تعيش أقلية مجرية كبيرة، وذلك في مقطع فيديو نُشر على موقع فيسبوك.

وأضافت الوزيرة: «نحن على علم بخمس غارات بطائرات مسيّرة»، مضيفة أنها تأمل «ألا يكون أحد قد أصيب».

 

المصدر: وكالات
سلوفاكيا
أوكرانيا
روسيا
قصف روسي
المجر
آخر الأخبار
سعود بن صقر القاسمي
علوم الدار
سعود بن صقر يشهد حفل عقد قران سالم بن سلطان بن حميد القاسمي
اليوم 22:33
أنور قرقاش
علوم الدار
قرقاش: الإمارات ستحمي سيادتها بقوة وكفاءة وثبات
اليوم 22:31
رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان خلال اتصال هاتفي العلاقات الأخوية والتطورات الإقليمية
علوم الدار
رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان خلال اتصال هاتفي العلاقات الأخوية والتطورات الإقليمية
اليوم 22:03
«الشارقة للكتاب» تستحدث فرصاً جديدة للتعاون بين المشهد الثقافي الإماراتي واليوناني
التعليم والمعرفة
«الشارقة للكتاب» تستحدث فرصاً جديدة للتعاون بين المشهد الثقافي الإماراتي واليوناني
اليوم 21:45
سلوفاكيا تغلق حدودها مع أوكرانيا
الأخبار العالمية
سلوفاكيا تغلق حدودها مع أوكرانيا
اليوم 21:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©