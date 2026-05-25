الرئيس البرازيلي يخضع لعلاج إشعاعي

بدأ الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الاثنين، علاجا إشعاعيا وقائيا بعد خضوعه لعملية جراحية الشهر الفائت لإزالة كتلة جلدية في فروة الرأس، بحسب ما أعلن المستشفى الذي أجرى العملية.

ويسعى لولا، البالغ 80 عاما، للفوز بولاية رئاسية رابعة في الانتخابات المقررة في أكتوبر المقبل.

وجاء في بيان، صادر عن المستشفى السوري-اللبناني في ساو باولو "بعد عملية جراحية أجريت في 24 أبريل، تقرر إجراء جلسات من العلاج الإشعاعي السطحي الوقائي".

وأضاف البيان "سيواصل الرئيس أنشطته اليومية من دون قيود" مع خضوعه لمتابعة طبية.

وكانت الكتلة ظاهرة بوضوح، وشُخّصت على أنها نوع من سرطان الجلد.

ووصفتها كريستينا عبد الله طبيبة الأمراض الجلدية التي أجرت العملية بأنها "حالة جلدية شائعة تنتج عن التعرض لأشعة الشمس".

وسيواجه لولا في الانتخابات الرئاسية السيناتور فلافيو بولسونارو (44 عاما) وهو الابن الأكبر للرئيس السابق المنتمي لأقصى اليمين جايير بولسونارو المحكوم عليه بالسجن 27 عاما، والذي ويقضي عقوبته حاليا في منزله لأسباب صحية.