الأخبار العالمية

هيئة أفريقية تنشر إحصاءات بشأن فيروس إيبولا

عمال مركز استقبال مرضى إيبولا في الكونغو الديمقراطية
31 مايو 2026 18:28

أعلن جان كاسيا المدير العام لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا أن 263 حالة إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا أُعلن عنها في جمهورية الكونغو الديمقراطية ⁠وأوغندا حتى أمس السبت.
وأضاف كاسيا، في ​مقال رأي نشرته صحيفة "فاينانشال ​تايمز" اليوم الأحد، أنه يجري ⁠التحقيق ​في أكثر من 1100 حالة مشتبه في إصابتها بالفيروس، بينما تأكدت وفاة 43 شخصا نتيجة الإصابة بسلالة "بونديبوغيو" ‌النادرة من فيروس إيبولا.
وشدد كاسيا ‌على ضرورة تفعيل أنظمة الطوارئ الوطنية بسرعة، وضمان استمرارية ضخ استثمارات في ​مجال التأهب للأوبئة.
وأشار إلى أن الشركاء الدوليين يلعبون دورا أساسيا، لكن دعمهم يكون أكثر أهمية عندما يتوافق مع الاستراتيجيات التي ‌تضعها المؤسسات والحكومات الأفريقية.
والتفشي الحالي ​هو السابع عشر في جمهورية الكونغو الديمقراطية وثالث أكبر تفش منذ اكتشاف المرض قبل نصف ​قرن، لكنه ‌يتجاوز ⁠نطاق الاستجابة ‌العالمية.
ويقول مسؤولون طبيون ‌وعاملون في مجال الإغاثة إنهم يفتقرون حتى إلى الإمدادات ⁠الأساسية مثل الأقنعة بعد أن انتشر ​الفيروس لأسابيع دون اكتشافه.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي المرض في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا ​دوليا.

المصدر: رويترز
ارتفاع حصيلة غارة إسرائيلية على جنوب لبنان
«غرفة دبي» تعزِّز التبادل التجاري والاستثماري مع إثيوبيا
«كهرباء دبي» تدشّن 1994 محطة توزيع جديدة خلال 2025
«سوفت بنك» تستثمر 75 مليار يورو بمراكز ذكاء اصطناعي في فرنسا
الهند تخفِّض الرسوم الجمركية على صادرات البنزين والديزل ووقود الطائرات
