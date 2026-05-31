الإثنين 1 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أوكرانيا تجدد هجماتها على منشآت نفطية روسية

رجلا إنقاذ في موقع مبانٍ سكنية استُهدفت بغارة جوية روسية (رويترز)
1 يونيو 2026 01:27

موسكو (وكالات)

وجهت أوكرانيا ضربة جديدة لقطاع النفط الروسي في الليلة الماضية، حيث شنت هجوماً بطائرات مسيّرة على مستودع تخزين يقع بالقرب من مدينة تاجانروج في جنوب البلاد، وتطل على بحر آزوف، وعلى مصفاة نفط في ساراتوف الواقعة على نهر فولجا، بحسب ما ورد في تقارير صدرت أمس.
وأكدت السلطات الروسية بصورة جزئية وقوع الهجمات، التي تناقلتها وسائل إعلام أوكرانية أيضا، فيما يبدو أن الهجمات قد أدت إلى تداعيات خطيرة في ساراتوف.
وكتب رومان بوسارجين، حاكم ساراتوف، على «تليجرام»: «بحسب المعلومات الأولية، لقد تم تسجيل حدوث أضرار في بنية تحتية مدنية»، دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل.
ومن جانبه، أكد حاكم منطقة روستوف، يوري سليوسار، على «تليجرام» أن النيران مازالت مستعرة في مستودع للنفط يقع بالقرب من تاجانروج في مقاطعة ماتفييف-كورجان.
وأكدت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، أمس، أن طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت مصفاة النفط ساراتوف، مما أسفر عن اندلاع حريق واسع النطاق، وفقاً لوكالة أسوشيتد برس. وأضافت أنه جارٍ التحقق من حجم الأضرار، مشيرة إلى أن المصفاة تساهم في دعم المجهود الحربي لموسكو.
وفي سياق متصل، نفت كييف الادعاءات الروسية بأن طائرة مسيرة أوكرانية استهدفت محطة زابوريجيا للطاقة النووية الخاضعة للسيطرة الروسية، والتي تعد الأكبر في أوكرانيا وأوروبا.
وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية نقلاً عن مسؤولين محلّيين، بأن طائرة مسيّرة استهدفت محطّة زابوريجيا النووية الخاضعة لسيطرة روسيا، في جنوب أوكرانيا.

أخبار ذات صلة
زيلينسكي يرغب في تقدم محادثات السلام قبل الشتاء
رومانيا تعلن تحديد منشأ مسيّرة ارتطمت بمبنى سكني
روسيا
النفط
النفط الروسي
أوكرانيا
الطائرات المسيرة
آخر الأخبار
جانب من فعالية توعوية نظمها المستشفى الإماراتي بمناسبة اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين (وام)
الأخبار العالمية
آلاف المستفيدين من مبادرات «الفارس الشـهم 3» في غزة
1 يونيو 2026
ترامب خلال اجتماع في البيت الأبيض (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب: إيران تعهّدت بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي
1 يونيو 2026
لاجئتان سودانيتان وأطفالهما في مخيم شرق تشاد (رويترز)
الأخبار العالمية
تحذير أممي: السودان على أعتاب كارثة إنسانية غير مسبوقة
1 يونيو 2026
رجلا إنقاذ في موقع مبانٍ سكنية استُهدفت بغارة جوية روسية (رويترز)
الأخبار العالمية
أوكرانيا تجدد هجماتها على منشآت نفطية روسية
1 يونيو 2026
دخان متصاعد عقب غارات إسرائيلية جنوب لبنان (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل توسِّع مناطق سيطرتها في جنوب لبنان
1 يونيو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©