عشرات القتلى والجرحى بانفجار في ميانمار

أفادت تقارير، اليوم الأحد، بمقتل ما لا يقل ​عن 55 شخصا في انفجار بقرية "كوانج تات" في ميانمار، قالت مصادر إنه نجم عن انفجار ​غير مقصود لمواد مخزنة ​للاستخدام في ‌أعمال تعدين.

وقالت المصادر إن الانفجار أسقط قتلى دون تحديد عددهم.

وذكرت هيئة الإذاعة ​البريطانية (بي.بي.سي) ووكالة أنباء محلية أن 55 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، بينهم 25 امرأة و30 رجلا، فيما أُصيب عشرات ‌آخرون.

وأضافت ‌جماعة مسلحة أن الانفجار، الذي وقع عند الساعة 05:30 ⁠بتوقيت جرينتش، قيد التحقيق وأن ​أي شخص تثبت مسؤوليته سيُحاسب.

وأشارت كذلك إلى تقديم الإغاثة والرعاية الصحية للأسر المتضررة من الانفجار في أقرب وقت ممكن.