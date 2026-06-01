الثلاثاء 2 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

صقر غباش يترأس وفد المجلس الوطني الاتحادي في زيارة رسمية إلى صربيا

صقر غباش
2 يونيو 2026 01:35

أبوظبي (الاتحاد)

يترأس معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وفد المجلس في زيارة رسمية إلى جمهورية صربيا اليوم، والتي تستمر حتى الخامس من الشهر الحالي، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية صربيا، ودعم مسارات التعاون البرلماني بين الجانبين.
 ويضم الوفد كل من سعيد راشد العابدي، وحميد أحمد الطاير، وخالد عمر الخريجي، وشيخة سعيد الكعبي، وعائشة إبراهيم المري، وهلال محمد الكعبي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس. وتأتي الزيارة في ظل ما تشهده العلاقات الإماراتية - الصربية من تطور متواصل على مختلف المستويات، بما يعكس متانة العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.
 ويتضمن برنامج الزيارة عقد عدد من اللقاءات الرسمية مع كبار المسؤولين والبرلمانيين في صربيا، وعقد جلسة برلمانية إماراتية - صربية خاصة في مقر الجمعية الوطنية الصربية.

أخبار ذات صلة
خبراء ومحللون لـ «الاتحاد»: مساعٍ إيرانية ممنهجة لزعزعة الاستقرار وتغذية الصراعات
الإمارات تتصدر العالم فـي الذكاء الاصطناعي
صقر غباش
صربيا
المجلس الوطني الاتحادي
الإمارات
التعاون البرلماني
آخر الأخبار
سفن وقوارب في مضيق هرمز قبالة سواحل عُمان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ «الاتحاد»: مساعٍ إيرانية ممنهجة لزعزعة الاستقرار وتغذية الصراعات
2 يونيو 2026
هبوط مقاتلة حربية على سَطْحِ حاملة طائرات أميركية مشاركة بفرض حصار على موانئ إيران في بحر العرب (من المصدر)
الأخبار العالمية
«سنتكوم»: قصف مواقع رادار وقيادة وتحكم بالمسيرات في إيران
2 يونيو 2026
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على موقع في جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يطلق «عملية برية مركزة» في جنوب لبنان
2 يونيو 2026
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي في وقت سابق على خان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تصاعد الهجمات الإسرائيلية في مختلف مناطق غزة
2 يونيو 2026
صقر غباش
الأخبار العالمية
صقر غباش يترأس وفد المجلس الوطني الاتحادي في زيارة رسمية إلى صربيا
2 يونيو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©