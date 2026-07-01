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إيطاليا: إزالة الألغام من "هرمز" قد تستغرق شهرين

سفن في مضيق هرمز - رويترز
1 يوليو 2026 23:38

أكد قائد قيادة العمليات المشتركة الإيطالية جوفاني يانوتشي، اليوم الأربعاء، أن عمليات إزالة الألغام من مضيق هرمز قد تستغرق شهرين.
ونقلت وكالة أنباء «آكي» الإيطالية عن يانوتشي قوله، خلال جلسة أمام لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع بمجلسي الشيوخ والنواب، إن التقديرات تفيد بوجود عشرات الألغام في المضيق.
وشدد المسؤول العسكري الإيطالي البارز على أن «هذه الألغام متطورة ومتقدمة تتطلب قدرات وخبرات غير متوفرة لكل الدول».
واعتبر يانوتشي أن «فرضية تشكيل بعثة متعددة الجنسيات لإزالة الألغام من مضيق هرمز تستهدف السماح بمشاركة جهات غير أوروبية وإقليمية أيضاً»، لافتاً إلى أن كاسحات ألغام إيطالية موجودة حالياً في جيبوتي.

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المصدر: وكالات
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