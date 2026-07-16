واشنطن: هدفنا تسوية تمنع إيران من امتلاك سلاح نووي

عواصم (الاتحاد، وكالات)

قال نائب الرئيس الأميركي، جيه دي فانس، إن بلاده تسعى إلى تسوية مع إيران تحقق الأهداف الأميركية وعلى رأسها عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً.

وقال فانس في مقابلة خلال بودكاست حواري إن «ما أحاول فعله في الواقع هو إنجاز ما طلب مني الرئيس إنجازه - وهو التوصل إلى تسوية لهذا تحقق أهدافنا، إيران لا تملك سلاحاً نووياً وأن يكون هناك تدفق حر للنفط والغاز عبر مضيق هرمز».

وكانت الولايات المتحدة انسحبت عام 2018 خلال الولاية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران وفرضت سياسة تسميها «الضغط الأقصى».

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» أمس، شن موجة جديدة من الضربات العسكرية ضد إيران شملت أهدافها مراكز قيادة ومواقع دفاع جوي وقدرات صاروخية ومنشآت مراقبة ساحلية.

وأضافت أن «القوات الأميركية ضربت مراكز قيادة إيرانية ومواقع دفاع جوي وقدرات صاروخية وقدرات الطائرات المسيَّرة ومنشآت مراقبة ساحلية، لزيادة تقويض قدرة إيران على تهديد البحارة الأبرياء في مضيق هرمز».

وذكرت القيادة المركزية أنها «استخدمت ذخائر دقيقة لضرب أهداف في مواقع متعددة بما في ذلك بندر عباس». كما أعلنت «سنتكوم» تعطيل ناقلة نفط حاولت اختراق الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية.

وذكرت في بيان أن «القوات الأميركية عطلت ناقلة نفط فارغة كانت تحاول الإبحار نحو ميناء إيراني في الخليج العربي في محاولة لاختراق الحصار على إيران».

وأوضح البيان أن «القوات الأميركية رصدت الناقلة (بيلما) التي ترفع علم (كوراسا) وأثناء عبورها المياه الدولية متجهة نحو جزيرة خارك»، مشيراً إلى أن السفينة تجاهلت تحذيرات متعددة بينما كانت تحاول خرق الحصار الأميركي».

وذكر أن مقاتلة أميركية قامت بتعطيل السفينة عبر إطلاق صواريخ «هيلفاير» على مدخنتها ومنعتها من التوجه إلى إيران.

وأكدت القيادة المركزية الأميركية أن «قواتها تظل في حالة يقظة واستعداد لضمان الامتثال الكامل للحصار الأميركي على إيران».

وكانت القوات الأميركية قد استأنفت الحصار البحري على السفن المتجهة إلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية أو القادمة بدءاً من يوم الثلاثاء الماضي رداً على استهداف سفن تجارية في مضيق هرمز.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات شحن أن عدد السفن التي عبرت مضيق هرمز انخفض، أمس الأول، في اليوم الأول بعد إعادة الولايات المتحدة فرض حصارها البحري على الموانئ الإيرانية، تزامناً مع تحذير الرئيس دونالد ترامب من أنه قد يوسّع نطاق الهجمات، ما لم تعد طهران إلى طاولة المفاوضات.

وكشفت منصة «كبلر» أن 7 سفن فقط عبرت المضيق، أمس الأول، انخفاضاً من 13 سفينة في اليوم السابق.

وكانت السفن الأربع التي دخلت عبارة عن ناقلات نفط صغيرة وسفينة لشحن الحبوب، بينما حملت السفن الثلاث المغادرة غاز البترول المسال والفحم وزيت الوقود، وفق وكالة «رويترز».

وتراجع عدد ناقلات النفط والغاز المرصودة خلال الأسبوع الماضي من 22 ناقلة إلى 14 ناقلة، ثم إلى 10 ناقلات، قبل أن تهبط حركة العبور إلى أدنى مستوى لها، يوم الأحد الماضي، بمرور 6 سفن فقط من مختلف الأنواع، حسب «كبلر».