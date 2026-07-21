الكويت تستدعي السفير الإيراني احتجاجاً على مهاجمة ناقلة نفط في هرمز

​أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم ​الثلاثاء، أنها استدعت سفير إيران ​للاحتجاج على استهداف طهران لناقلة النفط الكويتية "كيفان" أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز، ​أمس الاثنين.

وقالت الوزارة، في بيان، إن نائب وزير الخارجية حمد سليمان المشعان سلّم السفير محمد توتونجي "مذكرة احتجاج على قيام إيران باستهداف الناقلة الكويتية كيفان، مساء أمس الاثنين، أثناء عبورها مضيق هرمز، مما أسفر عن إصابة عدد من أفراد طاقمها".

وأكدت الخارجية الكويتية أن الهجوم يعد "انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها ومصالحها، وتهديداً لأمن وحرية الملاحة الدولية"، مطالبة إيران "بالوقف الفوري لهجماتها غير المشروعة".