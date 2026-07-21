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«سنتكوم»: تأمين عبور 900 سفينة في «هرمز» منذ مايو

طائرة حربية تقلع من على متن حاملة طائرات أميركية مشاركة بفرض حصار على موانئ إيران في بحر العرب (من المصدر)
22 يوليو 2026 00:57

عواصم (الاتحاد، وكالات)

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أعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» أنها استكملت جولة جديدة من الضربات ضد إيران رداً على استهداف السفن التجارية المدنية في مضيق هرمز.
وذكرت «سنتكوم» في بيان أن الضربات الأميركية استهدفت مراكز قيادة عسكرية إيرانية وقدرات بحرية ومواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وأنظمة دفاع جوي، وذلك بهدف تقويض قدرة إيران على مواصلة مهاجمة السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.
وكشفت عن أن حركة عبور السفن التجارية تتواصل عبر هذا الممر البحري الدولي الحيوي، مشيرةً إلى أنها ساعدت منذ مطلع شهر مايو الماضي في تأمين عبور ما يقرب من 900 سفينة تجارية و450 مليون برميل من النفط الخام. وأكدت القيادة المركزية الأميركية أن «قواتها تظل على أهبة الاستعداد لمحاسبة إيران على أي عدوان غير مبرر يستهدف البحارة المدنيين الساعين لعبور المضيق بحرية».
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الحرب الأميركية «البنتاغون» إصابة نحو 100 من جنودها منذ استئناف العمليات العسكرية ضد إيران قبل أسبوعين عقب انهيار وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران.
وقال المتحدث باسم «البنتاغون» شون بارنيل في منشور على منصة «إكس»: «في حين تم تصنيف ما يقرب من 100 جندي على أنهم مصابون بدرجات متفاوتة منذ 7 يوليو 2026 فإن 96 بالمئة منهم عادوا إلى الخدمة».
وأضاف المتحدث أن «الغالبية العظمى من الإصابات التي تم تسجيلها كانت ارتجاجات خفيفة وسيتم نشر المزيد من التحديثات».
وكانت القيادة المركزية الأميركية قد أعلنت مقتل ثلاثة من جنوده خلال الأيام الماضية نتيجة الأعمال العسكرية الجارية في الشرق الأوسط اثنان منهما قتلا في الأردن وواحد لقي مصرعه في العراق.
وفي سياق آخر، قال مصدر إقليمي لموقع «أكسيوس» الأميركي: إن الوسطاء يحاولون البناء على مقترح جرت مناقشته في مسقط يوم 11 يوليو، للتهدئة بين أميركا وإيران، عندما طالبت الولايات المتحدة إيران بإعلان التزامها علناً بإبقاء مضيق هرمز مفتوحاً. وانتهت تلك المحادثات من دون اتفاق، قبل أن تشن إيران هجمات على سفن تجارية في المضيق.
وذكر المصدر أن المقترح يقضي بإعادة فتح ممري الملاحة في المضيق بالكامل بالترتيبات التالية: «المسار الجنوبي عبر المياه العُمانية، من دون هجمات إيرانية. والمسار الشمالي عبر المياه الإيرانية، من دون حصار أميركي».
وخلال فترة وقف إطلاق النار، تجري الولايات المتحدة وإيران مفاوضات بشأن ترتيبات طويلة الأجل لتنظيم الملاحة في المضيق، وفق المقترح.

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طائرة حربية تقلع من على متن حاملة طائرات أميركية مشاركة بفرض حصار على موانئ إيران في بحر العرب (من المصدر)
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«سنتكوم»: تأمين عبور 900 سفينة في «هرمز» منذ مايو
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