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دواعٍ إنسانية

دواعٍ إنسانية
8 ديسمبر 2023 00:01

الإمارات شكلت منطلقاً لتحركات إقليمية ودولية مكثفة لاحتواء التطورات الخطيرة في الأراضي الفلسطينية، عبر الدعوات المتواصلة لوقف إطلاق النار، كون الوضع الإنساني في قطاع غزة أضحى كارثياً، في الوقت الذي تتواصل فيه جهودها الإنسانية بإرسال طائرات مساعدات إغاثة وإمدادات طبية، وإقامة مستشفى ميداني متكامل في القطاع، وإنشاء محطات تحلية المياه، إلى جانب استضافة الأطفال الفلسطينيين الجرحى والمصابين والمرضى للعلاج في الدولة.  مشروع قرار إماراتي جديد تقدمت به الدولة إلى مجلس الأمن الدولي، يدعو إلى اعتماد قرار عاجل لوقف إطلاق النار في غزة لدواعٍ إنسانية، وذلك بدعم المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بالتزامن مع محادثات أجراها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية مع معالي أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أكدت أهمية تعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات أهالي غزة، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية والطبية لهم على نحو آمن ومستدام. 
تحركات إماراتية فاعلة، للمطالبة بتفعيل كافة الأدوات الممكنة للتهدئة وإنهاء التوتر والعنف المتصاعد في المنطقة، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات لإغاثة المدنيين في غزة، وصولاً إلى هدف الدولة الأساسي في وقف إطلاق النار والعودة إلى مسار حل الدولتين، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني إلى الاستقرار والسلام.

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