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اقتصاد

الدولار يستقر فوق 150 يناً مع تراجع اليوان

الدولار يستقر فوق 150 يناً مع تراجع اليوان
20 فبراير 2024 12:18

سنغافورة (رويترز)
ارتفع الدولار اليوم الثلاثاء مستقراً فوق 150 يناً، على خلفية توقعات بارتفاع أسعار الفائدة الأميركية لفترة أطول أمام ركود في اليابان، وشكوك في الأسواق حول إنهاء طوكيو قريباً سياسة التيسير النقدي.
وجذبت الصين انتباه المتعاملين في وقت مبكر اليوم، بعدما خفضت السعر المرجعي الرئيس للرهون العقارية. وبينما يأتي الخفض ضمن جهود أخرى، لتحفيز الطلب على الائتمان، وإنعاش سوق العقارات، تراجع اليوان إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثة أشهر، إذ يلمح مستثمرون إلى ضرورة زيادة الدعم لتعزيز الثقة الهشة.
وارتفع الدولار 0.2% إلى 150.42 ين، بعدما تجاوز بالفعل مستوى 150 يناً الرئيس لست جلسات على التوالي، ما استدعى إطلاق تحذيرات من مسؤولين يابانيين في مسعى للحفاظ على استقرار العملة.
وعززت أسعار المنتجين والمستهلكين الأميركية التي جاءت أعلى من المتوقع الأسبوع الماضي توقعات السوق عن مدى اقتراب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) من تخفيض أسعار الفائدة، وبأي مقدار هذا العام.
من جانب آخر، دفع وضع الاقتصاد الياباني الذي دخل في حالة ركود غير متوقعة في الربع الأخير من العام الماضي مدفوعاً بتراجع الاستهلاك والإنفاق الرأسمالي، المستثمرين لإعادة التفكير في احتمالات إنهاء وشيك لبنك اليابان للسياسة النقدية شديدة التيسير.
وانخفض اليورو 0.1% إلى 1.0768 دولار، فيما تراجع الجنيه الإسترليني 0.13% ليصل إلى 1.25795 دولار.
وارتفع الين خلال اليوم 0.1% إلى 150.08 للدولار، لكنه لا يزال منخفضاً بنحو 6% لهذا العام
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسة 0.8%، ليصل إلى 104.37.

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