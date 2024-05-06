رئيس الدولة يتلقى اتصالاً من محمد بن سلمان قدم خلاله التعازي في وفاة طحنون بن محمد

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، قدم خلاله خالص تعازيه ومواساته في وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان «رحمه الله».

كما قدم سموه التعازي إلى أسرة الفقيد وعموم آل نهيان الكرام، سائلاً المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، ويلهم آله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبه، أعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره وتقديره لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود لما أبداه سموه من مشاعر طيبة تجاه فقيد الإمارات الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان.

كما قدم سموه، خلال الاتصال، خالص تعازيه وصادق مواساته إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وسمو ولي العهد وعائلة الفقيد والشعب السعودي الشقيق في وفاة الشاعر الكبير الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود «رحمه الله»، داعياً الله عز وجل له بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم آله وذويه الصبر والسلوان، فيما شكر سمو ولي العهد أخاه صاحب السمو رئيس الدولة لما عبر عنه من مشاعر أخوية صادقة.