ضاعن جمعة التميمي.. 53 عاماً في خدمة الفن

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

الممثل الإماراتي القدير ضاعن جمعة التميمي من رواد الفن الإماراتي في المسرح والتلفزيون، ساهم في تأسيس نهضة الدراما المحلية والخليجية. وبعد مسيرة حافلة بالإنجازات، توفي اليوم 25 يوليو 2024 عن عمر ناهز 76 عاماً.

بدأ مشواره الفني عام 1971، وجسّد عدداً من الأدوار المتميزة على مدار 53 عاماً، مقدماً باقة من الأعمال التي استعرضت قضايا اجتماعية، عائلية وشبابية مهمة، لا تزال محفورة في الذاكرة.

تعاون ضاعن مع جيل الرعيل الأول من الممثلين الإماراتيين مثل سلطان الشاعر، محمد الجناحي وجابر نغموش، شارك في بطولة عدد من المسلسلات الإماراتية المتميزة منها: «زمن الطيبين»، «عام الجمر»، «أصابع الزمن»، «قوم عنتر»، «الجيران» و«ظلال الماضي»، وكانت له إسهامات بالمشاركة في بطولة أعمال درامية خليجية، منها مسلسل «ساعة الصفر» من إخراج الإماراتية نهلة الفهد.

في «أبو الفنون»، يُعتبر ضاعن من أهم رواد المسرح المحلي، حيث قدم عدداً من المسرحيات المتميزة التي أسهمت في نهضة المسرح، أبرزها: «طبيب رغماً عنه»، «البترول»، «سر الكنز»، «توبة هالمرة» و«شريكة العجائب».

عام 1971، قدّم ضاعن جمعة التميمي الأوبريت الغنائي «الغوص» احتفالاً باليوم الوطني الأول لدولة الإمارات، كما تولى تقديم الأوبريت الثاني الذي حمل عنوان «عرس راشد» عام 1973.

وخلال مسيرته الفنية الحافلة، حصد عدداً من الجوائز والتكريمات، منها: جائزة جمعية المسرحيين الإماراتيين عام 1994، جائزة الشيخ خليفة للمعلم عام 1997، شهادة تقدير من وزارة الإعلام والثقافة عام 1982، كما تم تكريمه من وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع عام 2007.