يوفنتوس يُطيح دورتموند بـ «ثنائية» كامبياسو



دورتموند (د ب أ)



تغلب يوفنتوس الإيطالي على مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني 2-1، في مباراة ودية استعداداً للموسم الجديد.

وتقدم يوفنتوس في الدقيقة 16 عن طريق أندريا كامبياسو، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني للفريق الإيطالي في الدقيقة 53، وقبل نهاية اللقاء بدقيقة، سجل ماكسيمليان باير الهدف الوحيد لفريق بوروسيا دورتموند.

وسيخوض يوفنتوس مباراة ودية أخيرة أمام مواطنه أتالانتا يوم السبت المقبل، قبل أن يستهل موسمه في الدوري الإيطالي بمواجهة فريق بارما بعد ذلك بأسبوع.

على الجانب الآخر، يستعد دورتموند لمواجهة فريق روت فايس إيسين، يوم 18 من الشهر الجاري، ضمن منافسات الدور الأول من بطولة كأس ألمانيا.