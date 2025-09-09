الأربعاء 10 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الأمين العام جاسم محمد البديوي: دول مجلس التعاون تتضامن بشكل كامل مع دولة قطر

الأمين العام جاسم محمد البديوي: دول مجلس التعاون تتضامن بشكل كامل مع دولة قطر
9 سبتمبر 2025 20:16

ندد معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد عبارات الاستنكار والاستهجان، العملية الدنيئة والجبانة التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلية على أراضي دولة قطر الشقيقة.
وقال معالي الأمين العام، أن دول مجلس التعاون تتضامن بشكل كامل مع دولة قطر الشقيقة وتقف معها صفاً واحدًا مع أي إجراء تتخذه ضد هذا  العدوان الغادر، الذي تجاوز ومزق كل القوانين والمعاهدات الأممية والدولية التي أقرتها دول العالم وفي مقدمتها الأمم المتحدة، مما يحتم على المجتمع الدولي النهوض فوراً والقيام بواجباته لمحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلية على جرائمها الوحشية والخطيرة وردعه عن كافة ممارساته التي باتت تزعزع الاستقرار والأمن في المنطقة.
وذكر معاليه، أن لدولة قطر جهود قيمة وكبيرة في الوساطات لحل النزاعات والصراعات الإقليمية والدولية ووقف إراقة الدماء، بشهادة العديد من الأطراف المتنازعة، وتسعى دائماً لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وأن استضافتها للوفد المفاوض للمكتب السياسي لحركة حماس تأتي ضمن جهود وقف إطلاق النار، وإنهاء الأزمة في غزة، وإطلاق سراح  المحتجزين، بما يسهم في رفع  المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
جاسم محمد البديوي
دول مجلس التعاون الخليجي
قطر
