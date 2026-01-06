الكشف عن بقايا مجمع سكني من العصر البيزنطي بسوهاج جنوب مصر

كشفت بعثة أثرية مصرية عن بقايا مجمع سكني متكامل للرهبان يعود إلى فترة العصر البيزنطي، بموقع "القرية بالدوير" بمركز طما في محافظة سوهاج جنوب مصر ، في إطار أعمال الحفائر الأثرية الجارية بالموقع.

وأكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار المصري أن هذا الكشف يعكس ثراء وتنوع التراث الحضاري المصري عبر مختلف العصور، مشيرا إلى أن مثل هذه الاكتشافات تسهم في دعم السياحة الثقافية وإبراز المقاصد الأثرية غير التقليدية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن الكشف يضيف معلومات مهمة لفهم طبيعة الحياة الرهبانية في صعيد مصر خلال العصر البيزنطي، لافتا إلى أن الحفائر كشفت عن مبان شيدت من الطوب اللبن، يرجح أنها كانت مساكن لمجتمع رهباني متكامل.

وبدوره أشار محمد عبد البديع رئيس قطاع الآثار بالمجلس الأعلى للآثار إلى أن المباني المكتشفة تتضمن صالات وغرفاً صغيرة وأفنية، إلى جانب عناصر معمارية مرتبطة بالتعبد والمعيشة اليومية، فيما أسفرت الحفائر أيضا عن الكشف عن بقايا كنيسة رئيسة وعدد من اللقى الأثرية، بينها أوان فخارية وأوستراكات تحمل كتابات قبطية.