أحمد سعد يُحيي ثالث «ليالي العيد» في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) تشهد العاصمة الإماراتية أبوظبي في عيد الفطر برنامجاً فنياً مميزاً ضمن احتفالات «ليالي العيد»، ويُحيي الفنان أحمد سعد، مساء اليوم الأحد، على مسرح «سبيس 42 أرينا» في شاطئ الراحة، الحفل الثاني من الأمسيات الفنية، مؤدياً مجموعة من أشهر أغانيه احتفاءً بالمناسبة. وكانت «ليالي العيد» شهدت، مساء أمس السبت، حفلاً للفنان حسين الجسمي، الذي قدّم باقة من أشهر أغانيه الخليجية والعربية، وسط حضور جماهيري لافت.

وتقدّم أمسيات «ليالي العيد» برنامجاً متكاملاً من العروض الحيّة التي تمزج بين الموسيقى والثقافة، لتمنح الجمهور تجربة احتفالية مميزة خلال عطلة العيد، وتعزّز مكانة أبوظبي، وجهة رئيسة لاستضافة أبرز الفعاليات الفنية في المنطقة.