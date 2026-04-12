نموذج متقدم

تمثل العلاقات بين الإمارات والهند نموذجاً متقدماً للشراكات الاستراتيجية التي تقوم على المصالح المتبادلة والرؤية المشتركة للتنمية والاستقرار، حيث لا تقتصر على التعاون الاقتصادي فحسب، بل امتدت لتشمل أبعاداً أوسع، في إطار «الشراكة الاستراتيجية الشاملة» و«الشراكة الاقتصادية الشاملة»، ليعكس هذا التوسع إدراكاً عميقاً لدى البلدين بأهمية التكامل في مواجهة التحديات العالمية، خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد الدولي.

تتلاقى مواقف البلدين تجاه القضايا التي تمس الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، فالتحديات المتعلقة بأمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة لم تعد شأناً إقليمياً فقط، بل باتت تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي، ليبرز التنسيق بين الإمارات والهند وعياً استراتيجياً بضرورة العمل المشترك للحفاظ على استقرار المنطقة، وضمان استمرارية حركة التجارة والطاقة.

التضامن الهندي مع الإمارات في مواجهة العدوان الإيراني الإرهابي الذي استهدف المدنيين والبنى التحتية في الدولة، يؤكد متانة العلاقات الإماراتية الهندية، ويعزز الثقة المتبادلة بين البلدين، ويمهد لمزيد من التعاون، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار الإقليمي، وبناء شراكات أكثر صلابة في المستقبل.