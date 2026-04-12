الإثنين 13 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

نموذج متقدم

نموذج متقدم
13 ابريل 2026 00:15

تمثل العلاقات بين الإمارات والهند نموذجاً متقدماً للشراكات الاستراتيجية التي تقوم على المصالح المتبادلة والرؤية المشتركة للتنمية والاستقرار، حيث لا تقتصر على التعاون الاقتصادي فحسب، بل امتدت لتشمل أبعاداً أوسع، في إطار «الشراكة الاستراتيجية الشاملة» و«الشراكة الاقتصادية الشاملة»، ليعكس هذا التوسع إدراكاً عميقاً لدى البلدين بأهمية التكامل في مواجهة التحديات العالمية، خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد الدولي.
تتلاقى مواقف البلدين تجاه القضايا التي تمس الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، فالتحديات المتعلقة بأمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة لم تعد شأناً إقليمياً فقط، بل باتت تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي، ليبرز التنسيق بين الإمارات والهند وعياً استراتيجياً بضرورة العمل المشترك للحفاظ على استقرار المنطقة، وضمان استمرارية حركة التجارة والطاقة.
التضامن الهندي مع الإمارات في مواجهة العدوان الإيراني الإرهابي الذي استهدف المدنيين والبنى التحتية في الدولة، يؤكد متانة العلاقات الإماراتية الهندية، ويعزز الثقة المتبادلة بين البلدين، ويمهد لمزيد من التعاون، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار الإقليمي، وبناء شراكات أكثر صلابة في المستقبل.

أخبار ذات صلة
ترامب يعلن بدء حصار بحري على إيران في مضيق هرمز
محللون أميركيون لـ «الاتحاد»: إغلاق «هرمز».. تحدٍّ استراتيجي للاقتصاد العالمي
الإمارات
الهند
التعاون الاقتصادي
الشراكة الاستراتيجية
الشراكة الاقتصادية
الاقتصاد العالمي
الشرق الأوسط
الملاحة
الملاحة الدولية
الطاقة
التجارة
إيران
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي
علوم الدار
شرطة أبوظبي توجه نداء للجمهور
اليوم 20:49
الرئيس الأميركي يلوح لوسائل الإعلام بعد نزوله من طائرة الرئاسة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب يعلن بدء حصار بحري على إيران في مضيق هرمز
13 ابريل 2026
سفينة في مضيق هرمز (رويترز)
الأخبار العالمية
محللون أميركيون لـ «الاتحاد»: إغلاق «هرمز».. تحدٍّ استراتيجي للاقتصاد العالمي
13 ابريل 2026
جندي باكستاني يراقب جسراً مغلقاً بعد محادثات السلام الأميركية الإيرانية في إسلام آباد (أ ف ب)
الأخبار العالمية
دعوات لأميركا وإيران للالتزام بوقف إطلاق النار
13 ابريل 2026
فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مسؤولة في «الإحصاء الفلسطيني» لـ «الاتحاد»: أطفال غزة يواجهون انهياراً كاملاً في مقومات النمو
13 ابريل 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©