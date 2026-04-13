روابط تاريخية

الثلاثاء 14 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
14 ابريل 2026 00:01

تجمع الإمارات ومملكة البحرين روابط أخوية وتاريخية وطيدة، تُمثِّل أنموذجاً فريداً للعلاقات بين الأشقاء، والتي تستند إلى إرث حضاري وثقافي واجتماعي مشترك، وتطلعات تنموية موحّدة نحو تحقيق مستقبل أكثر نماءً وازدهاراً لشعبَي البلدين الشقيقين والمنطقة والعالم.
ويُجسِّد لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة، الحرص المتبادل من القيادة في البلدين على مواصلة التشاور الأخوي، والتنسيق المشترك بينهما في ظل تطورات الأوضاع في المنطقة، بما يعود بالخير والنماء على شعبيهما.
تبادُل وجهات النظر بين الأشقاء بشأن مستجدات منطقة الشرق الأوسط، وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتأثيراتها على أمن الملاحة الدولية، وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي، رسالةٌ للعالم بأن دول مجلس التعاون الخليجي صف واحد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

