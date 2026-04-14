علوم الدار

حالة الطقس المتوقعة في الدولة خلال الأيام المقبلة

(أرشيفية)
14 ابريل 2026 08:32

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن توقعاته لحالة الطقس في الدولة خلال الفترة من  اليوم  الثلاثاء  وحتى السبت المقبل.
وتوقع الأرصاد أن تشهد الدولة أجواءً متقلبة، خلال هذه الفترة تتخللها فرص لهطول أمطار خفيفة، ونشاط  للرياح، وتباين في حالة البحر.
حالة الطقس اليوم الثلاثاء

توقع الأرصاد أن يكون الطقس اليوم رطباً صباحاً مع احتمال تشكل ضباب خفيف ومغبر أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال سقوط أمطار. ويكون صحواً إلى غائم جزئياً وغائماً أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على المناطق الغربية والجنوبية.
حالة الطقس غداً الأربعاء
كما توقع الأرصاد أن يكون الطقس يوم غد الأربعاء غائم جزئياً إلى غائم ومغبر أحياناً، مع فرص لهطول أمطار خفيفة على بعض المناطق الغربية والساحلية نهاراً، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة.
حالة الطقس يوم الخميس
وتوقع الأرصاد أن يكون الطقس يوم الخميس، صحواً إلى غائم جزئياً.
طقس يوم الجمعة
وسيكون الطقس يوم الجمعة رطب صباحاً مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية، وغائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والجزر.
طقس يوم السبت
ويوم السبت  تسود أجواء رطبة صباحاً، وصحوة إلى غائمة جزئياً مع ارتفاع في درجات الحرارة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
درجات الحرارة
المركز الوطني للأرصاد
الطقس
الإمارات
الطقس في الإمارات
