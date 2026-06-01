تستلهم مبادرة «نسيج» التي أطلقت تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مشاريعها من المكانة المهمة للمنسوجات في الإرث الوطني والتقاليد العريقة للدولة، ودورها المحوري في مسيرة الاقتصاد الوطني وحياة الأفراد.

المبادرة تُجسّد رؤية القيادة الرشيدة بشأن تنمية طويلة الأمد يقودها الابتكار، وتجمع تحت مظلتها مختلف المؤسسات والقطاع الصناعي والشباب والمجتمع، لإعادة التفكير بشكل جماعي في كيفية تقدير الموارد والحفاظ عليها واستدامتها، كما تمهِّد لمسار تنموي مرن وشامل يعزّز جاهزيتنا نحو المستقبل، ويمتد أثره إلى الأجيال القادمة.

«نسيج»، إلى جانب أنها تدعم الجهود الوطنية لتعزيز الاستدامة البيئية، ورفع كفاءة استخدام الموارد وإعادة تدويرها، ستكون منصة وطنية موحّدة تُعيد صياغة مفهوم التعامل مع مخلفات المنسوجات وتحويلها من نموذج استهلاكي إلى فرص اقتصادية ترتكز على تقدير قيمة المنسوجات وإعادة استخدامها بطرق مستدامة.