الإثنين 8 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

حماية المنشآت النووية

حماية المنشآت النووية
8 يونيو 2026 00:15

يُمثِّل استهداف البنية التحتية النووية المدنية تهديداً خطيراً قد يؤدي إلى عواقب إنسانية وبيئية واقتصادية جسيمة، وتؤكد الإمارات أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل تصعيداً خطيراً وتعدياً مرفوضاً، تترتب عليه تداعيات تمسُّ المدنيين والبيئة والأمن الإقليمي والدولي.
الإمارات أكدت مجدداً، خلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنها لن تتهاون في حماية أمنها وسيادتها تحت أي ظرف، مع ضرورة حماية المنشآت النووية السلمية، وعدم تعريض سلامتها وأمنها لأي أعمال عدائية أو تهديدات عسكرية، وشددت على أن حماية هذه المنشآت تُمثِّل مبدأ دولياً راسخاً، والتزاماً جماعياً تتحمله الأسرة الدولية.
حادث الاستهداف الإرهابي الغادر لمحطة براكة أظهر مدى جاهزية الجهات الوطنية وكفاءة استجابتها، ونجاحها في الحفاظ على جميع وحدات المفاعلات في وضع آمن، مع بقاء مستويات الإشعاع ضمن المعدلات الطبيعية، وعدم رصد أي آثار إشعاعية، ويؤكد ذلك مجدداً التزام الإمارات بأعلى معايير السلامة والأمن والضمانات النووية، وحرصها على الاستخدام السلمي للطاقة النووية، بوصفها ركيزة أساسية لأمن الطاقة والتنمية المستدامة والازدهار.

أخبار ذات صلة
مدير إدارة المهمات الفضائية لـ «الاتحاد»: بدء التنفيذ الفعلي لمركبة «المستكشف محمد بن راشد»
تعزيز الشراكة بين «الإمارات للسرطان» و«جامعة أبوظبي»
الإمارات
الاعتداءات الإرهابية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
محطة براكة للطاقة النووية
محطة براكة
الإرهاب
الطاقة النووية
آخر الأخبار
مبانٍ مدمرة جراء العملية العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان (رويترز)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يطلق هجوماً على «النبطية» جنوبي لبنان
8 يونيو 2026
آليات للجيش العراقي تابعة لفرقة المشاة الآلية الخامسة والعشرين (من المصدر)
الأخبار العالمية
خطة عراقية شاملة لإعادة نشر القوات المسلحة قبل نهاية العام
8 يونيو 2026
حاملة طائرات أميركية مشاركة بفرض حصار على الموانئ الإيرانية في بحر العرب (من المصدر)
الأخبار العالمية
ترامب: لن أرفع العقوبات عن إيران قبل إبرام اتفاق
8 يونيو 2026
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على أراضٍ زراعية في جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
وزير الزراعة اللبناني لـ «الاتحاد»: الحرب وجَّهت ضربة قاسية لركائز الأمن الغذائي في لبنان
8 يونيو 2026
مخيم مؤقت للنازحين من ولايات كردفان إلى النيل الأبيض (من المصدر)
الأخبار العالمية
16 قتيلاً بقصف للجيش السوداني بـ «مسيَّرات» على شمال كردفان
8 يونيو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©