يُمثِّل استهداف البنية التحتية النووية المدنية تهديداً خطيراً قد يؤدي إلى عواقب إنسانية وبيئية واقتصادية جسيمة، وتؤكد الإمارات أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل تصعيداً خطيراً وتعدياً مرفوضاً، تترتب عليه تداعيات تمسُّ المدنيين والبيئة والأمن الإقليمي والدولي.

الإمارات أكدت مجدداً، خلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنها لن تتهاون في حماية أمنها وسيادتها تحت أي ظرف، مع ضرورة حماية المنشآت النووية السلمية، وعدم تعريض سلامتها وأمنها لأي أعمال عدائية أو تهديدات عسكرية، وشددت على أن حماية هذه المنشآت تُمثِّل مبدأ دولياً راسخاً، والتزاماً جماعياً تتحمله الأسرة الدولية.

حادث الاستهداف الإرهابي الغادر لمحطة براكة أظهر مدى جاهزية الجهات الوطنية وكفاءة استجابتها، ونجاحها في الحفاظ على جميع وحدات المفاعلات في وضع آمن، مع بقاء مستويات الإشعاع ضمن المعدلات الطبيعية، وعدم رصد أي آثار إشعاعية، ويؤكد ذلك مجدداً التزام الإمارات بأعلى معايير السلامة والأمن والضمانات النووية، وحرصها على الاستخدام السلمي للطاقة النووية، بوصفها ركيزة أساسية لأمن الطاقة والتنمية المستدامة والازدهار.