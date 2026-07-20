ريادة اقتصادية

تدشين «جيوَن»، أول منظومة وطنية للمدفوعات في دولة الإمارات، يُعَدُّ خطوة استراتيجية في مسار تطوير القطاع المالي، وتعزيز البنية التحتية الوطنية للمدفوعات، ويعكس هذا الإنجاز توجُّهاً نحو ترسيخ منظومة مالية أكثر كفاءة، تدعم المدفوعات الرقمية، وتسهم في توسيع قاعدة الشمول المالي، بما يواكب مستهدفات الدولة في تعزيز تنافسية ومرونة الاقتصاد الوطني.

سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، يؤكِّد أن إطلاق «جيوَن» يعزز سيادة الدولة على بنيتها التحتية المالية، مما يترجم رؤية القيادة الرشيدة لتطوير منظومة مالية تدعم النمو الاقتصادي، وتفتح آفاقاً أوسع للابتكار.

كما يعتبر هذا الإنجاز نقلة نوعية لتحويل الرؤى الاستراتيجية إلى حلول وطنية متقدمة، تنسجم مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، وتعزِّز النمو الاقتصادي، وترسِّخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائداً للخدمات المالية.