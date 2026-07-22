مانشستر سيتي يمدد عقد فودن حتى عام 2030



لندن (أ ف ب)

مدّد المهاجم فيل فودن عقده مع مانشستر سيتي حتى عام 2030، وفقاً لما أعلنه بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم 10 مرات اليوم الأربعاء، ويمنح العقد الجديد الدولي الإنجليزي قدراً كبيراً من الاستقرار بعد فترة مضطربة في مسيرته، كما يمنح مدربه الإيطالي الجديد إنتسو ماريسكا دفعة معنوية.

وعانى فودن (26 عاماً) تراجعاً في المستوى خلال فترة أثّرت فيها الإصابات على مشاركاته، وشهدت أيضاً استبعاده من تشكيلة إنجلترا في كأس العالم الأخيرة، وكان من المقرر أن ينتهي عقده في نهاية الموسم المقبل، لكن اتفاقه الجديد الذي يتضمن خيار التمديد لعام إضافي، حسم مستقبله على المدى الطويل.

وقال فودن: «إن ربط مستقبلي بمانشستر سيتي يعني كل شيء بالنسبة إليّ، اللعب لهذا النادي هو كل ما أردته دائما، ويُمثّل ارتداء هذا القميص شرفا كبيرا لي، أدرك جيدا أنني كنت محظوظا بكوني جزءاً من فترة تاريخية شهدت الفوز بعدد كبير من الألقاب، لكننا نتطلع دائماً إلى المستقبل ونسعى لإحراز المزيد».

وتابع: «لا يسعني سوى أن أشكر النادي والجهاز الفني وزملائي والجماهير على إيمانهم بي وثقتهم بأنني أقدّم كل ما لدي لسيتي، وأتمنى أن أكون قادراً على رد هذا الجميل لأعوام مقبلة».

وأحرز فودن مع سيتي ستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقب دوري أبطال أوروبا، وكأس إنجلترا مرتين، وكأس الرابطة خمس مرات، وذلك منذ ترفيعه من أكاديمية النادي إلى الفريق الأول.

ويُعدّ فودن اللاعب الأكثر تتويجاً بالألقاب في تاريخ مانشستر سيتي إلى جانب البرتغالي برناردو سيلفا وجون ستونز اللذين رحلا مع نهاية الموسم الماضي.