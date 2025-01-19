الضغوط الأميركية الرافضة لتدفقات المهاجرين، بدأت منذ يونيو الماضي، عندما أصدر بايدن أمراً تنفيذياً يمنع المهاجرين بشكل غير قانوني من الحصول على حق اللجوء . . في منطقة سيوداد خواريز، المكسيكية، وبالتحديد عند جسر باسو ديل نورتي الدولي، يصطف طالبو اللجوء ممن لديهم مواعيد لتقديم طلباتهم قبل التنصيب الرئاسي لدونالد ترامب المقرر اليوم الاثنين. وقبل قدوم ترامب رسمياً، بدأت أعداد المهاجرين تتراجع، والسبب يُعزى إلى القيود المشددة التي فرضتها إدارة بايدن والمسؤولون المكسيكيون والبنميون.

وحسب تقرير «نيويورك تايمز»، لطالما اعتاد المهاجرون التجمع بالمئات في مخيمات في سيوداد خواريز، على الجانب المكسيكي من نهر ريو غراندي، في انتظار فرصة العبور إلى الولايات المتحدة، لكن المشهد بدأ يتغير قبيل وصول الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. الآن يمكن العثور على عدد قليل من الراغبين في الهجرة ممن يتجهون لعبور سدود كانت مكتظة ذات يوم بنظرائهم الطامحين في الوصول إلى الولايات المتحدة الأميركية.

الضغوط الأميركية الرافضة لتدفقات المهاجرين، بدأت منذ يونيو الماضي، عندما أصدر جو بايدن أمراً تنفيذياً يمنع بشكل فعال المهاجرين في البلاد بشكل غير قانوني من الحصول على حق اللجوء، آنذاك سجل مسؤولو الحدود الأميركية 83532 حالة عبور غير قانوني، وهو انخفاض كبير عن شهر مايو2024 حيث بلغت حالات العبور غير القانونية 117905 حالة.

(الصورة من خدمة نيويورك تايمز)