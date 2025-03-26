بعض الحضور يلاعبون الكلب الصناعي Unitree Go داخل إحدى قاعات مؤتمر Nvidia GTC، وهو مؤتمر عالمي للذكاء الاصطناعي تشهده سنوياً مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأميركية، ويحضره المطورون في هذا المجال من مختلف أنحاء الولايات المتحدة وبقية بقاع العالم. ويمكن للكلب Unitree Go التحكم في نفسه باستخدام الذكاء الاصطناعي، كما يمكن توجيهه عن بعد بواسطة جهاز للتحكم، وذلك خلال تأديته مهمات في ظروف معقدة وصعبة لا يستطيع الإنسان تحملها، مثل مسرح المواجهات والجرائم والحرائق وحوادث السير.

المؤتمر الذي استمر أسبوعاً كاملاً، ونظمته «إنفيديا»، وهي أكبر شركة مصنعة لرقائق الذكاء الاصطناعي في العالم، جذب نخبة من قادة الصناعة وأكثر من 25,000 مشارك، جاؤوا لاكتشاف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستماع إلى الرئيس التنفيذي للشركة المنظِّمة، جنسن هوانغ، وهو يتحدث عن مستقبل الذكاء الاصطناعي.

وخلال هذا الحدث، عرضت الكثير من تقنيات الذكاء الصناعي، مثل الروبوتات المهيأة للانخراط في إجراء العلميات الجراحية في المستشفيات، وفي عمليات البحث والإنقاذ خلال الكوارث والحروب، وكذلك السيارات ذاتية القيادة، ونماذج اللغة الضخمة المستخدمة في روبوتات الدردشة.. مما أعطى لمحة عن مستقبل يتوقع أن يكون مدعوماً على نطاق واسع بالذكاء الاصطناعي.

وفي قاعات مؤتمر إنفيديا، لم يستطع الحضور تفادي الشعور بأنهم يعيشون داخل أحد أفلام الخيال العلمي، حيث ظهرت الروبوتات وهي تنتشر وتتجول في كل مكان، بعضها يسير بمرونة تشبه روبوتات أفلام «حرب النجوم»، وبعضها الآخر يستعرض قدراته على التحكم في المعدات الجراحية داخل بيئات تحاكي غرف العمليات الحقيقية. ومثل هذه الروبوتات بمثابة لمحة عن المستقبل الذي قد يصبح واقعاً في الأمد القريب، حيث يغدو الذكاء الاصطناعي جزءاً لا يتجزأ من بيئة حياتنا اليومية في المستشفيات والمنازل والشوارع والمصانع والمقاهي والمحلات.. إلخ. (الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)