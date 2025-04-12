جهود متواصلة لدولة الإمارات لتعزيز كفاءة سوق العمل

فيما يعكس استمرار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز تنافسية سوق العمل لديها، مع حرصها على تعزيز الرضا الوظيفي للعاملين في قطاعاتها الاقتصادية، يأتي إعلان وزارة الموارد البشرية والتوطين عن إطلاق الدورة الثالثة من «جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل 2025»، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، والتي تُعد الأولى من نوعها على مستوى الدولة في تكريم الممارسات المتميزة للشركات في سوق العمل بالقطاع الخاص، وكذلك القوى العاملة المتميزة. وتشهد الدورة الثالثة لـ«جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل 2025» زيادة في عدد المُكرمين، ليصل إلى 98 فائزاً، مقارنةً ب84 فائزاً في الدورة الثانية. كما تمت زيادة القيمة الإجمالية للجوائز لتصل إلى 50 مليون درهم، مقابل 37 مليوناً في الدورة السابقة، ما يعكس رغبة وزارة الموارد البشرية والتوطين في تحفيز أكبر عدد ممكن من الشركات على المشاركة في المسابقة. كما تم استحداث فئة فرعية بالدورة الثالثة من الجائزة ضمن فئة «السكنات العمالية»، بهدف تشجيع الشركات على تنفيذ مبادرات وفعاليات ترفيهية للعاملين، ما يسهم في تعزيز الرضا والولاء الوظيفي للعاملين، ومن ثم تعزيز مؤشرات الإنتاجية وتنافسية الاقتصاد. ومن الجدير بالذكر في هذا المجال الإشارة إلى أن دولة الإمارات حلت في المركز الأول عربياً وال21ـ عالمياً بين 147 دولة في «تقرير السعادة العالمي لعام 2025»، كما حصدت المركز الأول عربياً في «مؤشر مرونة العمل العالمي 2024»، الصادر عن شركة الاستشارات العالمية «وايتشيلد»، ما يعكس شمولية سوق العمل لديها وفاعلية جهودها لتوفير بيئة جاذبة للمواهب إقليمياً وعالمياً. وفيما يتعلق بجهود دولة الإمارات لتعزيز سوق العمل وتطوير أطره التنظيمية، فقد تم إطلاق «استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة 2031 لاستقطاب واستبقاء المواهب»، والتي تستهدف ترسيخ مكانة الدولة كإحدى أفضل 10 دول في مجال تنافسية المواهب العالمية، وتوفير المواهب لتمكين الاقتصاد المعرفي في الدولة، مع تركيز هذه الاستراتيجية على عدة محاور بينها منظومة الإقامات وسوق العمل والضمان الاجتماعي والبيئة الاجتماعية. وقد تجاوزت نسبة تنفيذ المبادرات والمشاريع المنبثقة عن «استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة 2031 لاستقطاب واستبقاء المواهب» أكثر من 90%.

وكذلك جاء إقرار القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2022 بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل ليسهم في تعزيز الأمان الوظيفي والاستقرار المعيشي للعاملين بالدولة. ومن المؤشرات المهمة في هذا السياق كذلك، حصول دولة الإمارات على المركز الـ17 بين 65 دولة بـ«تقرير المواهب العالمية» الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2024، ما يعكس فاعلية جهودها في دعم جاذبيتها للكفاءات البشرية، فضلًا عن صدارتها في المؤشرات العالمية للتنافسية. كما جاءت الإمارات في المركز السابع عالمياً والأول عربياً في «التقرير العالمي للتنافسية لعام 2024»، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، مقارنة بترتيبها في المركز الـ10 في عام 2023 والـ12 في عام 2022. وكذلك فقد حلت الإمارات في المركز الـ71 ضمن 146 دولة في «التقرير العالمي لفجوة النوع»، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2023، وفي المركز الـ8 عالمياً من حيث المساواة في الأجور بين الجنسين. ويحظى تعزيز بيئة ممارسة الأعمال بأهمية خاصة في دولة الإمارات، وقد استطاعت تحقيق العديد من الإنجازات في هذا السياق، إذ حلت في المركز الأول عالمياً، للعام الرابع على التوالي في «تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال» لعام 2024-2025، بين 56 دولة يشملها التقرير، والذي صنفها كأفضل مكان لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما يسهم بتعزيز جاذبيتها للاستثمار الأجنبي، وبما يتسق مع مستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار» التي أقرها مجلس الوزراء في مارس 2025، والتي تستهدف رفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة من 112 مليار درهم عام 2023 إلى 240 مليار درهم في 2031، وبما يجعلها بيئة تتلاقى فيها العقول الداعمة لاقتصاد المستقبل، وتتمتع بالمقومات الجاذبة لأصحاب المهارات والابتكارات بشتى المجالات.