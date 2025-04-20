في هذه الصورة، والتي نشرتها «هيئة الأسماك والحياة البرية الأميركية»، يظهر جانب من محمية «بالميرا أتول» الوطنية للحياة البرية، الواقعة في منتصف الطريق تقريباً بين هاواي وساموا الأميركية، كما يظهر جزء من نصب تذكاري وطني على هيئة غواص يسبح بين الشعب المرجانية. واحتلت الشُّعب المرجانية مكانةً متقدمة في التقارير البيئية، التي بدأت في السنوات الأخيرة تدق ناقوسَ الخطر، منبهةً إلى تحديات التغير المناخي، وتأثيره بصفة خاصة على هذه الشعَب التي بدأت تتأثر باحترار مناخ الكرة الأرضية، وما يترتب عنه من تغير في حالة البحار والمحيطات، الأمر الذي بدأ يلحق الضررَ بالشعَب المرجانية ويُفقدها الكثيرَ من خصائصها الأصلية. ورغم ذلك فقد أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤخراً، السماحَ بإمكانية الصيد التجاري في إحدى أكبر محميات المحيطات في العالم، فاتحاً الباب بذلك أمام أنشطة صناعية لأول مرة منذ أكثر من عقدٍ في منطقةٍ شاسعةٍ داخل المحيط الهادئ، ومعروفة بجزرها المرجانية الكثيرة، كما تشتهر بكونها موطناً لأنواع من السلاحف البحرية والحيتان المهددة بالانقراض. ويخشى حُماة البيئة ونشطاء المناخ أن يتسبب قرار إدارة ترامب في إلحاق أضرار واسعة بهذه الشُّعب المرجانية، وتالياً في القضاء على أنواع المخلوقات الحيوانية، التي تقطنها، وتحتمي بها من الآثار البيئية المتزايدة للتغير المناخي. (الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)