قلوبنا مع جارة القمر

لا يبقى من الأحبة بعد رحيلهم سوى شريط الذكريات بحلوها ومرها، حينها لا يعرف الشوقَ إلا مَن يكابده، ولا يدرك ألمَ الفقد إلا مَن طالته سهامُ القدر حين يُغيب الموتُ عزيزاً عليه. حقيقة، شعرت بكثير من التعاطف مع جارة القمر فيروز بعدما رأيتها تتشح بالسواد وتتألم في صمت وكبرياء وهي تتلقى العزاء في وفاة ولدها زياد الرحباني، فلا شيء يشبه ألمَ الفقد، ذلك الجرح الغائر الذي يمزق أرواحَنا بصمت، ويترك في القلب فراغاً لا يُملأ.

والفقد يُعلِّمنا أن الأشخاص ليسوا مجرد أسماء في ذاكرتنا، بل حكايات ومواقف ومشاعر وملامح لا تغادر تفاصيلنا مهما حاولنا أن نبدو أقوياء.

وزياد آخر حبات اللؤلؤ في شجرة الرحبانية، تلك المدرسة الموسيقية الفريدة في عالمنا العربي، والتي قدمت العديدَ من الأعمال الإبداعية، شكلت فيها مع صوت فيروز حالةً خاصةً شديدةَ العذوبة، حتى صارت رمزاً للبنان وهرَماً راسخاً يعكس أصالةَ هذا البلد ومعبراً أصيلاً عن آلامه وأحلامه في غد آمن ومستقر بعيداً عن التشرذم وحروبه الداخلية.

انطلق الأخوان رحباني في خمسينيات القرن الماضي كظاهرة موسيقية غنائية شبه مكتملة، أحبهما العرب ووجدوا فيهما مدرسةً فنية مختلفة تضاف إلى المدرسة «الكلثومية» والمدارس الغنائية الأخرى، وجاء زياد ليكمل المسيرةَ، لكنه كان متفرداً ومتمرداً في الوقت ذاته، فأطلق العنان لموهبته وأفكاره و«شطحاته» دون أن يبالي بردود الأفعال.

قبل سنوات بعيدة عندما وصفته أمه فيروز بـ«العبقري»، في حوار إذاعي لها، اعتقدتُ في البداية أنها تبالغ وأن مشاعر الأمومة هي التي تحكمت في تقييمها، فما من أم إلا وترى أبنَها الأفضلَ في العالم، لكن السنوات التالية كشفت أن التي تتحدث هي فيروز الفنانة ومن منطلقات فنية بحتة بعيداً عن المشاعر، وأنها بخبرتها الكبيرة في عالم الفن والموسيقى أدركت قيمةَ وموهبةَ زياد. نبوغه الفني ولد مبكراً في لحظات صعبة وقاسية، حينما كان في سن الـ17 تعرض والده عاصي لنزيف حاد في الدماغ ودخل المستشفى أثناء التحضير لعمل مسرحي. وفي واحدة من أكثر اللحظات المؤثرة، صعدت فيروزُ إلى المسرح لتكمل البروفات، فلم تستطع عندما وجدت مقعد زوجها ورفيق دربها فارغاً، فدخلت في نوبة بكاء، لكن جاء مَن يربت على كتفها ويشد أزرَها ويؤكد تطابق حزنه معها، حيث وجدت السلوى في ولدها زياد الذي وضع لحناً جميلا ومعبراً، التقطه عمه منصور ووضع له كلمات احتضنتها الجماهير ورددتها في مناسباتها الخاصة بود خالص تحت عنوان «سألوني الناس»:

سألوني الناس عنك يا حبيبي

كتبوا المكاتيب واخدها الهوا

بيعز علي غنى يا حبيبي

ولأول مره ما منكون سوا

وقد حققت الأغنيةُ نجاحاً باهراً وباتت من علامات فيروز والرحبانية.

زياد لم يكن مجرد موسيقي، بل كان وجعاً نبيلاً، تنوعت أعمالُه بين التأليف الموسيقي والعزف والكتابة المسرحية والتمثيل، وتعاون مع عدد كبير من الفنانين، وتميزت مسرحياته بلغتها الساخرة، فأضحك الجمهورَ كثيراً بنقده اللاذع، خاصةً وهو يحاكى الواقعَ اللبناني المريرَ الذي يعاني من الانقسامات الطائفية والطبقية والفساد.

أما فيروز، فليست مجرد فنانة عربية، بل أيقونة خالدة، ومفردة خاصة في قاموس الفن والجمال والحنين، فهي جارة القمر وذاكرة الصباح العربي المشرق بالأمل، تميَّز صوتُها بصفائه ودفئه، وشكّل مع موسيقى الأخوين رحباني مدرسةً موسيقيةً وأدبيةً كاملةً، غيّرت ملامحَ الأغنية العربية، وامتزجت فيها البساطة بالعمق والروحانية بالتجدد، وجعلت من الأغنية القصيرة القصيدة التي تختصر الوطن والحب والحرب والأرض والإنسان.

صوت فيروز لم يكن ينتمي إلى لبنان وحده، فقد غنت للعديد من المدن العربية، وفي مقدمتها القدس ومكة والمدينة وبغداد ودمشق، وللإنسان العربي في كل مكان، مما جعلها رمزاً عربياً، يوحِّد الشعوبَ على اختلاف لهجاتها وثقافاتها. وعلى امتداد أكثر من ستين عاماً، بقيت فيروز محافظةً على حضورها الاستثنائي، لا تغيب إلا لتعود أكثر وهجاً، ملتزمةً بالصمت والوقار، بعيدةً عن الأضواء الصاخبة، باعثةً رسالتَها من خلال صوتها فقط، لتَبقى صورتُها محفورةً في الوجدان العربي كصورة ملاك يُطل من بين الغيمات فجراً، ورمزاً لزمن جميل وإحساس نادر ووطن نحمله في القلب.

خالص التعازي لفيروز الأم التي فقدت فلذةَ كبدها، وقلوبنا مع الفنانة مرهفة الحس التي غادرتها قطعةٌ من تاريخها الذهبي، ولعل في أعمالهما الخالدة سلوى لها، حيث يمكنها بين لحظة وأخرى استرجاع الذكريات ببعض الأعمال التي أحبها الناس مثل «نسم علينا الهوا»، «كيفك أنت».. وما زالوا يرددونها في كل الأوقات.