تقويم مسار التنمية في العالم العربي

يمر العالم العربي على صعيد التنمية الشاملة المستدامة بأزمة حادة، فبعد انقضاء ما يزيد على السبعين عاماً منذ بدء الدول العربية نيل استقلالها، اتضح بأن التجارب التنموية التي خاضتها معظم الدول العربية، هي تجارب غير موفقة لم توصلها إلى أهدافها المنشودة والمفترض أن يكون مخطط لها بعناية، وهذه بحد ذاتها مأساة حقيقية.

وربما يكون أهم سبب لعدم قدرة بعض الدول على تحقيق التنمية، هو عدم وجود استراتيجية موحدة توصل إلى ذلك، بمعنى عدم وجود استراتيجية عربية شاملة لتحقيق التنمية الجماعية في العالم العربي كوحدة متماسكة ومساحة جغرافية متكاملة بغض النظر عن وجود حدود سياسية فاصلة تجعل من كل دولة كياناً سياسياً مستقلاً يغرد منفرداً على الصعيد التنموي. نشير إلى أن وضع استراتيجية عربية للتنمية الشاملة المستدامة يمكن لها أن تركز على مجموعة من العناصر: أولاً، خلق نمط من التنمية القائمة على البعد الداخلي للتنمية في كل دولة عربية، لكن بجهود جماعية ومن منطلق الاعتماد على الذات أولاً.

وهذا النمط من الاستراتيجية من الممكن له أن يزيل الاتكالية المتواجدة في ذهنية بعض العرب ودولهم، وأن يفرض الاستغلال الكامل للموارد والاستخدام الرشيد لما هو متاح منها من مادية وبشرية، وعلى تفعيل كفاءة المجتمعات المحلية الإنتاجية والتنموية، وعلى ابتكار وسائل وتكنولوجيات محلية بجهود عربية مشتركة من خلال التواؤم مع معطيات العصر واستخدامات الذكاء الاصطناعي الحديثة. ثانياً، الاعتماد الاستراتيجي على التكامل الاقتصادي طويل الأمد بعيداً عن تعقيدات السياسة ودهاليزها، فبما أن الاعتماد على الموارد المحلية لكل دولة، غير قادر وغير كاف لسد الحاجات الجماعية، يصبح من الضروري تدشين العمل الجماعي والاعتماد عليه لتعضيد الاعتماد على الذات، ومن ثم ترجمة ذلك إلى عمل عربي مشترك.

وبالتأكيد أن ذلك يتطلب خلق الظروف الملائمة وتوفير الإمكانيات اللازمة لتأسيس مشاريع إنتاجية كبرى عربية الطابع والمحتوى. ثالثاً، المشاريع المشتركة العملاقة التي تؤسس على الصعد المحلية ستحتاج إلى تسويق واسع لها على مستوى العالم العربي، ما يتطلب تدعيم دور السوق الاقتصادية العربية على الصعيدين الأفقي والرأسي. وقد تكون هذه عملية شاقة ومعقدة تتطلب نمطاً من الدبلوماسية الهادئة التي تعمل على زرع أسسها ومبادئها، لكنها تبقى أمراً ضرورياً ستعود بالنفع على الجميع. رابعاً، جوانب التنمية المراد تحقيقها على الصعيد الجماعي لم تعد محصورة على جانب واحد من جوانب النشاط الاقتصادي، فالتنمية الشاملة المستدامة، هي الهدف وتشمل الزراعة والصناعة مثلما تشمل التنمية الاجتماعية والقطاع الخدمي وتنمية السياحة.

لكن القواعد الاقتصادية التقليدية التي تحتاج إلى تنمية جماعية، هي الزراعة والصناعة بشكل أساسي، خاصة الصناعات التحويلية القائمة على الزراعة، فالسواد الأعظم من المواطنين العرب يعملون في الأرض ومرتبطون بما تنتجه، وتحقيق التنمية الزراعية، هو أمر استراتيجي لتحقيق الأمن الغذائي. وعلى صعيد التنمية الصناعية اتخذت مسارات خاطئة منذ البداية، حيث تم التركيز على الصناعات الثقيلة، وهي أنماط لم يكن بإمكان الدول التي دشنتها تحقيق النجاح لأسباب موضوعية تتعلّق بالإمكانيات المتاحة من جانب وطبيعة التركيبة الاجتماعية والثقافية للإنسان والمجتمع العربي من جانب آخر.

*كاتب إماراتي