حين يتكلم محمد بن راشد.. تنطق الحكمة

في زمنٍ تتسارع فيه القرارات وتضيق فيه المسافات بين الفكرة والتنفيذ، يظل هناك فارقٌ جوهري بين من يدير المشهد ومن يصنعه. وحين يتحدث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، فإن كلماته لا تمر مرور العابرين، بل تستقر كمنهج، وتتحول إلى بوصلة تهدي كل من حمل أمانة المسؤولية. فكلما غرد أو تكلم، لم يكن ينقل تجربة فحسب، بل يختصر مدرسة كاملة في القيادة، مدرسة عنوانها: الوطن أولاً ودائماً.

لقد علمته الحياة، كما قال، أن المسؤولية أمانة. وهذه العبارة، رغم بساطتها، تحمل في عمقها فلسفة حكم كاملة. فالمسؤولية ليست منصباً يُكتسب، ولا لقباً يُعلّق، بل هي عهدٌ أخلاقي قبل أن تكون تكليفاً إدارياً. هي أن تُحاسب نفسك قبل أن يُحاسبك الآخرون، وأن ترى في كل قرارٍ تتخذه انعكاساً مباشراً على حاضر وطنك ومستقبله.

وفي عالمٍ يختلط فيه النجاح بالظهور، ويُقاس فيه الإنجاز أحياناً بالأرقام المجتزأة، يأتي فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ليعيد ترتيب المعادلة: «المسؤول الذي يكون همه نجاحه الشخصي فقط ليس أميناً». هنا لا يتحدث عن إدارة، بل عن ضمير. عن قائدٍ يدرك أن النجاح الحقيقي لا يُقاس بما يحققه لنفسه، بل بما يضيفه للمنظومة، وبما يتركه من أثرٍ يتجاوز حدود اسمه إلى مساحة الوطن بأكمله.

ويتجلى عمق هذه الرؤية حين يؤكد أن المسؤول الذي لا يحرص على نجاح بقية المسؤولين في الوطن ليس أميناً. إنها دعوة صريحة لكسر مركزية الفرد، وبناء ثقافة مؤسسية تقوم على التكامل لا التنافس السلبي. فالدول العظيمة لا تُبنى بأبطالٍ منفردين، بل بمنظوماتٍ متماسكة، يعمل كل فرد فيها بروح الفريق، ويؤمن أن نجاح الآخر هو امتداد لنجاحه، لا تهديد له.

ولعل التجربة الإماراتية، وتحديداً نموذج دبي، تقدم الدليل العملي الحي على هذه الفلسفة. فمن حكومةٍ تقيس أداءها بالسرعة والكفاءة، إلى منظومةٍ لا تقبل التأجيل ولا تعرف المستحيل، استطاع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن يحوّل الفكرَ إلى إنجاز، والرؤية إلى واقع. ففي وقتٍ كانت فيه البيروقراطية تعيق كثيراً من الدول، كانت دبي تُطلق مفاهيم الحكومة الذكية، وتختصر الزمن في تقديم الخدمات، وتحوّل التحديات العالمية إلى فرصٍ تنافسية. هذه ليست مصادفة، بل نتيجة عقلٍ قيادي يؤمن بأن المسؤولية فعلٌ يومي، لا شعار موسمي.

لقد أتعب العالم .. فكل يوم في دبي حكاية جديدة تُكتب، وطموح لا يعرف التكرار.

«الأنانية في النجاح في العمل العام خيانة للأمانة»، عبارة تحمل من الصرامة ما يكفي لتكون معياراً يُقاس به كل مسؤول. فهي لا تترك مساحة للتأويل، ولا تسمح بأنصاف الحلول. لأن الوطن، كما يؤمن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، لا يتجزأ. إما أن تنجح المنظومة كاملة، أو تفشل كاملة. أما النجاح الفردي في ظل تعثر الآخرين، فليس إنجازاً، بل خلل في الفهم، وربما بداية انهيار صامت.

أما المعنى الأعمق للمسؤولية، فيتجسد في قوله: «أن تحمل هم الوطن.. كل الوطن..حتى لا تكون همّاً عليه». هنا تتحول القيادة من وظيفة إلى رسالة، ومن دور إلى قدر. فالقائد الحقيقي لا ينتظر الأزمات، بل يستبقها. لا يكتفي برد الفعل، بل يصنع الفعل. يرى ما لا يراه الآخرون، ويعمل لما سيأتي، لا لما هو كائن فقط.

وهنا تتجلى عظمة التجربة التي قادها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، فهي لم تُبنَ على وفرة الموارد بقدر ما بُنيت على وفرة الرؤية. لم تعتمد على الإمكانات فقط، بل على الجرأة في اتخاذ القرار، وعلى الإيمان بأن المستحيل مجرد كلمة. ولهذا أصبحت دبي ليست مجرد مدينة، بل فكرة عالمية تُدرّس، ونموذجاً يُحتذى به في القيادة والإدارة وصناعة المستقبل.

إن كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ليست تغريدات عابرة، بل رسائل استراتيجية تختزل سنوات من التجربة، وتضع أمام كل مسؤول مرآةً يرى فيها نفسه بوضوح: هل يحمل الأمانة كما يجب؟ هل يعمل للوطن أم لنفسه؟ هل يضيف للمنظومة أم يستهلكها؟

وفي النهاية، يبقى الدرس الأهم: أن القيادة ليست في أن تصل، بل في أن تُوصل غيرك معك. ليست في أن تلمع وحدك، بل في أن تضيء الطريق للجميع. ليست في أن تحمل المنصب، بل في أن تحمل الوطن في قلبك وعقلك وقراراتك.

كم أنت كبير يا أبو راشد، لأنك لم تكتفِ بأن تقود، بل علّمت العالم كيف تكون القيادة.

*لواء ركن طيار متقاعد.