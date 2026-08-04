في تيرينجهام، بولاية ماساتشوستس الأميركية، يعمل ليو جرانيت، المتدرب لدى شركة «كومينكا» بأميركا الشمالية، على إعادة تجميع مخزن ياباني عمره 130 عاماً. «كومينكا» هو الاسم الذي يطلق على المنازل الشعبية اليابانية التقليدية، التي كان يتم تدشينها قبل الحرب العالمية الثانية، وعادة ما يتراوح عمرها بين 50 وأكثر من 100 عام. إنها تتميز بإطارات خشبية ثقيلة متصلة من دون مسامير معدنية، وأسقف سميكة من القش أو القرميد، وجدران من الطين الطبيعي. الملايين من الكومينكا المهجورة منتشرة في جميع أنحاء اليابان - والآن، تقوم فرق من المتحمسين بتفكيكها وإعادة بنائها في الخارج. (الصورة من خدمة نيويورك تايمز)

