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اقتصاد
«رأس الحكمة».. استثمارات لآفاق أوسع
5 أكتوبر 2024 23:00
السياحة
مصر
المدن المستدامة
البحر الأبيض المتوسط
رئيس الوزراء المصري
الاستثمار
الإمارات
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