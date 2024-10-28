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علوم الدار
زراعة النخيل في الإمارات.. قصص نجاح لا تتوقف
28 أكتوبر 2024 16:59
زراعة النخيل
الإمارات
أشجار النخيل
مزارع النخيل
النخيل
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