الخميس 5 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه
الهليكوبتر.. رحلة رقمية في مهرجان الشيخ زايد
5 ديسمبر 2024 18:30
الهليكوبتر
أبوظبي
مهرجان الشيخ زايد
الوثبة
الإمارات
فيديوهات ذات صلة
الترفيه
الترفيه
الفرقة الإماراتية للفنون في "مهرجان الشيخ زايد"
21 نوفمبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
«شموخ المغربية».. موشحات أندلسية في «مهرجان الشيخ زايد»
17 نوفمبر 2024
الترفيه
الترفيه
أسرار الحياة البرية.. في مهرجان الشيخ زايد
15 نوفمبر 2024
الترفيه
الترفيه
مهرجان الشيخ زايد.. حياكم من أبوظبي
7 نوفمبر 2024
الترفيه
الترفيه
"ذاكرة الوطن".. رحلة في رحاب الماضي
6 نوفمبر 2024
أخبار ذات صلة
الترفيه
«جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميّز الزراعي».. تشجيع لاستدامة الغذاء
الترفيه
«مهرجان الشيخ زايد» يُبهر الجمهور في احتفالات عيد الاتحاد
الترفيه
احتفالات عيد الاتحاد لوحات فَخر تتواصل في «مهرجان الشيخ زايد»
الترفيه
«الوثبة الغذائي».. رؤية مستدامة
الترفيه
«جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميّز الزراعي».. تشجيع لاستدامة الغذاء
اليوم 01:15
الترفيه
«مهرجان الشيخ زايد» يُبهر الجمهور في احتفالات عيد الاتحاد
4 ديسمبر 2024
الترفيه
احتفالات عيد الاتحاد لوحات فَخر تتواصل في «مهرجان الشيخ زايد»
2 ديسمبر 2024
الترفيه
«الوثبة الغذائي».. رؤية مستدامة
28 نوفمبر 2024
شاهد أيضًا
الترفيه
الهليكوبتر.. رحلة رقمية في مهرجان الشيخ زايد
الترفيه
المنطقة الثقافية في السعديات
الأخبار العالمية
أحكام عرفية وانهيار للعملة ومطالبات بعزل الرئيس.. ماذا يحدث في كوريا الجنوبية؟
الأخبار العالمية
ترامب يعين بوهلر مبعوثاً خاصاً لشؤون الرهائن
الأخبار العالمية
بيدرو سانشيز رئيس "العمال الاشتراكي الإسباني"
اقتصاد
عرض ضوئي مذهل لسيارات تسلا
المزيد من الفيديوهات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©