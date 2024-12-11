الأربعاء 11 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار
السوق المركزي.. لوحة فنية وتاريخ يختزل ذاكرة الشارقة
11 ديسمبر 2024 20:43
سوق الشارقة المركزي
السوق المركزي
الإمارات
الشارقة
فيديوهات ذات صلة
علوم الدار
علوم الدار
“تريندز” يناقش التعايش ومخاطر الانفصالية في مجلس الشيوخ الفرنسي
10 ديسمبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
المؤتمر العالمي لتحلية المياه 2024
10 ديسمبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
42 تريليون دولار لمؤسسات عالمية تجتمع في أبوظبي
10 ديسمبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
دارة الشعر العربي تحتفي بالمواهب في معرض الشارقة للكتاب
15 نوفمبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
يوميات معرض الشارقة الدولي للكتاب
15 نوفمبر 2024
أخبار ذات صلة
الرياضة
الشارقة وشباب الأهلي يتصدران قرعة دور الـ 16 في «أبطال آسيا 2»
علوم الدار
«تنفيذي الشارقة» يناقش سبل توفير أفضل الخدمات للمجتمع
علوم الدار
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل العرس الجماعي لـ«خيرية الشارقة»
علوم الدار
الاعتماد الدولي لـ 9 مراكز صحة عامة بـ «الإمارات الصحية»
الرياضة
الشارقة وشباب الأهلي يتصدران قرعة دور الـ 16 في «أبطال آسيا 2»
اليوم 15:00
علوم الدار
«تنفيذي الشارقة» يناقش سبل توفير أفضل الخدمات للمجتمع
اليوم 01:03
علوم الدار
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل العرس الجماعي لـ«خيرية الشارقة»
اليوم 01:03
علوم الدار
الاعتماد الدولي لـ 9 مراكز صحة عامة بـ «الإمارات الصحية»
10 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©