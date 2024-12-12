الخميس 12 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
تشيلي تطلق أول حافلة هيدروجينية
12 ديسمبر 2024 17:32
الهيدروجين الأخضر
تشيلي
حافلات النقل
الحافلات العامة
التغير المناخي
تغير المناخ
أزمة المناخ
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
التغير المناخي في القرن الأفريقي على طاولة "COP28"
18 نوفمبر 2023
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
عبر الحدود.. كيف يهدد تغير المناخ الأمن العالمي؟
12 أكتوبر 2023
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
الإمارات تؤكد على ضرورة معالجة تداعيات تغير المناخ بـالعراق
12 أكتوبر 2023
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
"قمة نيروبي".. دعم أفريقيا خضراء
7 سبتمبر 2023
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
"الشرق الأوسط" مفترق طرق مناخي
30 مايو 2023
أخبار ذات صلة
علوم الدار
تقرير يؤكد التزام الإمارات بخفض الانبعاثات الكربونية بقطاع الرعاية الصحية بنسبة 20%
علوم الدار
«الشباب العربي للتغير المناخي» يختتم سلسلة لقاءات تمويل المستقبل المستدام
الترفيه
2024.. عام «الاحترار»
علوم الدار
الإمارات تشارك في اجتماع لمحكمة العدل الدولية
علوم الدار
تقرير يؤكد التزام الإمارات بخفض الانبعاثات الكربونية بقطاع الرعاية الصحية بنسبة 20%
اليوم 01:23
علوم الدار
«الشباب العربي للتغير المناخي» يختتم سلسلة لقاءات تمويل المستقبل المستدام
اليوم 01:23
الترفيه
2024.. عام «الاحترار»
10 ديسمبر 2024
علوم الدار
الإمارات تشارك في اجتماع لمحكمة العدل الدولية
6 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©